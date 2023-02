Después de su último enfrentamiento con Çolak y Züleyha en el capítulo del miércoles en Tierra Amarga, Betül y Sermin se han quedado sin un lugar decente donde vivir. El único que acepta hospedarlas es Vahap, pero lo hace a cambio de que limpien la cabaña, cocinen y en mantengan el hogar en buenas condiciones. Después de una limpieza a fondo, el hombre no queda muy contento con el resultado y no duda en humillar a madre e hija. A estas dos no les queda más remedio que soportar la soberbia del hombre si no quieren quedarse en la calle en Tierra Amarga.

Abdülkadir visita a su hermano y se entristece al ver lo bajo que ha caído Betül por culpa de su ambición. Aunque parte de su corazón le empuja a perdonarla, si dignidad y orgullo puede más. No logra olvidar que, cuando él le prometió amor eterno, ella se decidió a aceptar a Çolak, únicamente, por su dinero y propiedades.

Cevriye trata de acercarse a Gaffur

Por otro lado, Hakan convence a su esposa para marcharse unos días de vacaciones con los niños. Viaje al que, también, se apunta Fadik. Züleyha se muestra contenta con la idea de su marido, aunque le resulta algo extraño que quiera dejar la mansión de una forma tan repentina. Mientras van en el coche, le pregunta si hay algo que le está ocultando. Hakan, por supuesto, niega, rotundamente, cualquier acusación.

A su vez, en la mansión, Cevriye trata de acercarse a Gaffur, por quien empieza a sentir algo más que simple simpatía o amistad. No obstante, este todavía tiene muy dentro de sí el recuerdo el Saniye y no se ve preparado para abrir su corazón a otra persona. De momento, solo su pequeña hija Üzüm es la dueña de todos sus pensamientos