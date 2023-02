Betül y Cemil ultiman los preparativos de su boda en La venganza de Iffet. La pareja envía las invitaciones del enlace, incluyendo, de una forma despreciable, a Iffet en la lista y visitan varios pisos para mudarse cuando se conviertan en marido y mujer. Betül está entusiasmada ante las expectativas de cómo será su nueva vida, cuando forme una familia con el hombre que ama.

Por su parte, Cemil intenta olvidarse de Iffet sin éxito y cuando se la encuentra en el barrio, aprovecha para pedirle perdón. «No me mires con tanto odio, antes ni siquiera podías respirar sin mí», le dice intentando ablandar su corazón. Pero, tanto sufrimiento ha convertido a Iffet en una mujer dura, fría y sin sentimientos que solo busca venganza: «¿Sabes por qué sigo respirando ahora? Para hacerte sufrir por todo lo que me hiciste. No voy a descansar hasta verte hundido».

Nil, la hija de Ali Ishan regresa del extranjero

Cerca de allí, Nil regresa del extranjero y Ali Ihsan le regala un estudio para que abra su negocio de fotografía. La joven hace muy buenas migas con Iffet y juntas, ponen a punto el local antes de su apertura. «Gracias por estar a mi lado en todo este lío. Sin ti no podría haberlo hecho», comenta la recién llegada. Durante la cena, las luces de la mansión se apagan y Nil ve aparecer una enorme tarta con una foto impresa en la que aparecen su padre y lla abrazados con la frase: “¡Bienvenida a casa!”. Nil abraza a su padre, pero este confiesa que la idea no ha sido suya.

En ese momento, Iffet se disculpa por haber cogido prestada la foto y Ali Ihsan, lejos de enfadarse, le agradece el gesto alabando su forma de ser. Para celebrarlo, los tres acuden a una fiesta en la que, curiosamente, también se encuentran Cemil y Betül. Cuando Betül le dice a su prometido que cree que entre Iffet y Ali Ihsan hay algo más que una relación laboral, Cemil sufre un ataque de celos que, a duras penas, logra controlar.

Pasan los días, y la boda entre Betül y Cemil termina por realizarse, aunque este no parece, precisamente, un novio muy feliz. Por su parte, Ahmet, también, planea la forma de vengarse del tipo que deshonró a su hija abusando de ella. El hombre se presenta ante el taxista con un cuchillo en mano y no duda en atacarle.