A pesar de los consejos de su hermano, Dilek le ha entregado la mitad de sus acciones de la compañía a Ömer, anunciando la noticia a bombo y platillo durante una fiesta de empresa: «Quería que todo el mundo conociera la decisión que he tomado». Ali Ihsan, consciente de que su nuevo cuñado solo busca aprovecharse de su hermana, le pide a su guardaespaldas que le investigue, descubriendo que cada semana, transfiere grandes sumas de dinero a otra mujer.

Por otro lado, Nil está decidida a volver a Londres y le pide a su padre que no intente detenerla. Ya en el aeropuerto, Iffet aparece para suplicarle que se quede en Estambul. Pero, la joven tiene mucho miedo de que su padre descubra su problema con las drogas y prefiere marcharse para no darle un disgusto: «Mi padre es la persona que más quiero en el mundo y no puedo mirarle a la cara. Por eso me voy».

Salih amenaza a Ersin con echarle si sigue ayudando a Cemil

Iffet hace caso omiso a sus palabras e insiste en que se quede, prometiendo ayudarla a superar su adicción: «No voy a dejarte sola en este trance tan duro, puedes confiar en mí. Te lo prometo, querida». Finalmente, Nil acepta, pero cuando regresa a su estudio, todos sus demonios vuelven también. Nil mira fijamente una bolsa de cocaína y tras un amago de volver a consumir, entra en razón y tira la droga por el lavabo.

Salih amenaza a Ersin: o echa de casa a Cemil o le despide. El hombre obedece a su jefe y deja a Cemil en la calle, quien acaba buscando refugio en casa de Nil. La muchacha, que se siente en deuda con él por ayudarla cuando se encontraba al borde de una sobredosis, acepta que pase la noche con ella.