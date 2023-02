Debido a un percance de última hora en La venganza de Iffet, Nil termina en la calle, desvalida y sin la posibilidad de pedir ayuda a alguien cercano. De repente, Cemil, que paseaba por la zona en dirección a su casa, se encuentra con la joven. Tratando de ayudarla, toma la decisión de llamar a Iffet y contarle el estado en el que se encuentra la hija de su jefe.

En un primer momento, la joven piensa no atender el llamado de su exnovio, pero, cuando descubre que todo está relacionado con Nil, cambia de opinión. La chica le ha cogido mucho cariño a la hija de Ali Ishan, por lo que decide ayudarla y evitar que lo sucedido le suponga un nuevo y fuerte enfrentamiento con su padre.

Cemil trata de hablar con Iffet a solas

Iffet va a recoger a Nil, a quien promete llevar a casa cuanto antes. Sin embargo, antes de que la chica pueda dar un paso, Cemil la agarra del brazo y le pide que le conceda unos minutos para hablar con ella. Iffet, en un primer momento, se niega, pero, finalmente, conversa con su exnovio. Esta tensa charla le sirve para dejarle claro el punto en el que se encuentra su relación: «Hace ya tiempo que no quiero saber nada de ti. Espero que seas muy feliz. Solo te pido que te olvides de mí y no vuelvas a buscarme nunca».

Por otra parte, el enfrentamiento entre Dilek y su hermano está alcanzando límites insospechados. La mujer de deja cristalino a Ali Ishan su intención de renunciar a la empresa familiar. Desde que Iffet entró en su vida y solo mira por ella, no quiere tener nada que ver con él: «Tú ya has hecho tu elección. Ahora me toca a mí».