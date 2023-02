La situación entre Zeynep y Alihan parece no mejorar en Pecado Original. La joven se enfrenta a su jefe en el trabajo y este amenaza con despedirla. Asustada, no puede pegar ojo en la cama, pensando que si hubiera mantenido la boca cerrada, no tendría que preocuparse por su trabajo. Lo que no sabe es que Alihan se siente, cada día, más atraído por su carácter rebelde.

Por otro lado, Halit le regala a su hijo un teléfono nuevo y cambia el número. Así pretende evitar que Ender logre comunicarse con el adolescente y manipularle a su favor. Erim, que no sospecha nada acerca de la doble intención de su padre, le agradece el regalo. «Eres el mejor padre del mundo, te quiero mucho», dice tras abrazarle.

Halit justifica la ausencia de Ender con un viaje

A continuación, bajan a cenar junto con Lila y Zehra. Cuando esta última pregunta acerca de su madrastra, Halit asegura que se ha ido de viaje y que estará unos días fuera de casa. Erim se enfada, pues no entiende que su madre se haya marchado sin avisarle. «Si tiene mi teléfono nuevo, que no se moleste en llamar», sentencia, par alegría de Halit.

Por su parte, Ender va en busca de Caner. La mujer le cuenta que su esposo le ha echado de casa, le ha dejado si dinero y no tiene un lugar donde pasar la noche. Caner, por supuesto, le jura que la ayudará en todo lo que necesite. Eso si, le advierte que su piso no tienen nada que ver con los hoteles de lujo donde está acostumbrada a quedarse.