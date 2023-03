Zeynep se extraña al ver que su hermana no se levanta para trabajar y entra en su habitación en Pecado Original. Sorprendida, al ver un gran anillo en su mano, le pregunta quién se lo regaló. Es entonces cuando Yildiz le confiesa que Halit le pidió matrimonio y ella, por supuesto no dudó en aceptar. «Deberías felicitarme, porque muy pronto voy a conseguir todo con lo que siempre he soñado», sentencia la joven con una gran sonrisa en el rostro.

Por supuesto, Zeynep no está de acuerdo con la boda y recrimina a su hermana que no haya parado hasta engatusar al rico empresario. Además, le echa en cara que le haya estado mintiendo todo este tiempo. «Desde el principio te pregunté que si había algo entre vosotros y tú me dijiste que no estabas enamorada de él», le responde la chica.

Zeynep reprocha a Sengül los consejos que le dio a su hermana

Por otro lado, Halit sigue tratando de ganarse el favor de Erim y ponerle en contra de su madre. Para lograr que confíe más en él, el empresario el revela que ha tomado la decisión de rehacer su vida con otra persona que él ya conoce. «Desde que tu madre me abandonó, me siento muy solo y es de recibo que busque mi felicidad», trata de excusarse el hombre.

Lejos de allí, Zeynep visita a Sengül y le recrimina que por su culpa, su hermana vaya a cometer la estupidez de casarse con Halit: «Sé que tu le aconsejaste que siguiera con este juego de seducción». La peluquera trata de defenderse, pero no lo consigue. Mientras tanto, Zehra y Lila, al saber que su padre está saliendo con otra mujer, le piden que tenga cuidado y no se fíe de ella.