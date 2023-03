Tras solo siete meses después de contraer matrimonio, Demet Özdemir ha vivido su primera gran crisis en su vida en común con su esposo, el cantante Oguzhan Koç. Pero no es el primer bache que sufre la pareja, ya que antes de casarse, en agosto de 2022, con una ceremonia por todo lo alto, Demet y Oguzhan habían puesto punto y final a su noviazgo. Sin embargo, poco después llegó la reconciliación y, de ahí, la boda.

Desde hace unos días corrían rumores de que la popular actriz turca, protagonista de series como Pájaro soñador, Mi hogar, mi destino o la nueva Adim Farah (Mi nombre es Farah), había abandonado el hogar conyugal después de una discusión con su esposo, a raíz de su comportamiento durante la fiesta de cumpleaños de ella, el pasado 26 de febrero cuando cumplía 31 años.

Instagram

Los medios turcos publicaron que Özdemir se había instalado en casa de un buen amigo, hasta que Koç, arrepentido, había acudido con un ramo de flores al set de rodaje donde actualmente la actriz se encuentra rodando. Ese gesto habría ablandado a Demet, que habría regresado al hogar. Sin embargo, y siempre según la prensa turca, poco después habría llegado una segunda discusión y ella se habría marchado de nuevo.



Las declaraciones de Demet Özdemir sobre su crisis matrimonial

Sin embargo, recientemente la actriz, al ser preguntada cuando salía del set de rodaje, negaba tajantemente esto: "Las acusaciones de que me fui de la casa y volví a mi antigua casa no son ciertas. No ha pasado eso". Pero sí reconocía que existen problemas en su matrimonio: "Es cierto que hay problemas en nuestro matrimonio. Pero todo matrimonio tiene problemas". Demet aprovechó para pedir respeto: "Es nuestra vida privada y es un tema muy sensible".

La recordada Sanem de Pájaro soñador ha querido, además, acallar los rumores de su abandono del hogar publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se que se encuentra en su domicilio conyugal. Por otro lado, la actriz ha dejado claro su malestar por algunas publicaciones y ha anunciado que se querellará contra los que publiquen informaciones privadas sobre su intimidad.