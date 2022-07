Tras la romántica pedida de mano que le hizo a Demet Özdemir su novio, el cantante Oguzhan Koç, el Día de San Valentín, la pareja ha estado buscando fecha y lugar para el enlace y finalmente ya se ha sabido que la boda se celebrará este verano, concretamente la fecha que se ha filtrado es el 28 de agosto. Recientemente la pareja ha celebrado una espectacular pedida de mano y se han ido de vacaciones en un yate con unos amigos.

Fue a finales de junio cuando Demet (a quien vemos actualmente en la nueva novela turca de Diviniy, Con olor a fresas) reunió a familiares y amigos en la mansión que la actriz posee en el adinerado barrio de Zekeriyaköy. Así, celebraron su pedida oficial por todo lo alto cumpliendo con el ritual tradicional, durante el cual Demet lució hasta tres trajes distintos. Primero se la vio con un vestido blanco muy elegante, más tarde con uno rosa para el momento del intercambio de los anillos y la cena, y por último uno corto blanco que acompañó con un calzado deportivo para la fiesta final.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue el propio Koç quien hace unos meses confirmó la época del año que habían elegido para casarse, tras un concierto en Chipre, según publicaron algunos medios turcos. Aunque en un principio se habló de julio, al parecer hubo un ajuste en las fechas por los compromisos profesionales de ambos. Como comentó en cantante en su momento: "Queremos encontrar la fecha que mejor se adapte al calendario de Demet y al mío y celebrar la boda lo antes posible".



Lo que aún se desconoce es el lugar, pero lo más probable es que sea en Çesme, donde surgió su amor. Igualmente han estado buscando también espacios en Estambul, por lo que aún no se ha confirmado el lugar exacto. Lo que sí se ha dicho es que la pareja desea una boda larga, de dos días, algo que parece habitual en estas ceremonias en Turquía. Desean celebrarlo por todo lo alto, con amigos y familiares.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Demet Özdemir y Oguzhan Koç sufrieron una crisis a principios de año

La pareja sufrió una sonada ruptura en enero de este año, después de regresar de un viaje juntos a París, y tras un año de relación. En aquel momento, se comentó que la razón había sido la necesidad de Özdemir de estar más tiempo con su madre enferma, Ayşen Şener. Aunque ninguno de los dos confirmó en aquel momento esta situación, su entorno más cercano se encargó de hacerlo público. A partir de ese momento, ambos pasaron días difíciles, sobre todo ella.

De hecho, en los días posteriores, cuando acababa de cumplir los 30 años (el pasado 26 de febrero), se produjo un enfrentamiento profesional con Hande Erçel, a quien eliminó de sus redes sociales al ver que su agencia de representación (que lleva las carreras de ambas) estaba ofreciendo más trabajo a la entonces novia de Kerem Bürsin que a ella.

A continuación, la situación se complicó al anunciarse que Demet protagonizaría junto a Bürsin la primera serie que prepara Disney Plus en Turquía, un papel que había rechazado Erçel -antes de saber que su entonces novio la protagonizaría- por contener escenas demasiado íntimas. Este enredo provocó una cadena de malentendidos que desembocó, parece ser en la crisis definitiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin.

Pedida de mano y nuevos proyectos

Así las cosas, Demet Özdemir y Oguzhan Koç decidieron darse una nueva oportunidad y no pudo ser de una manera más romántica. El cantante se declaró el Día de los Enamorados a su chica con la canción 'Direct from the world' interpretada por él mismo junto al Grupo Sakiler. Ese Día de San Valentín fue sin duda uno de los más felices para Demet Özdemir.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No dudó en decir "sí" a su novio. "Creo que solo recuerdo los globos por la emoción. Pasé un 14 de febrero muy agradable. Las canciones, nuestros amigos, la propuesta de matrimonio... Todo estaba más allá de mis sueños", dijo en una entrevista. La pareja celebró una bonita pedida de mano con sus amigos y familiares más cercanos. Una ceremonia para la que la bella actriz, protagonista de Mi hogar, mi destino y Pájaro soñador -entre otras series- lució un sexy vestido negro de tirantes y escotado, ajustado y largo hasta la pantorrilla y con unas mangas separadas del resto que le daban un toque muy original. Su futuro esposo, por su lado, eligió un traje de color crema y camisa blanca



This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A nivel profesional, Özdemir prepara su salto a Disney +. Aunque aún no se ha confirmado el proyecto, se habla de Dünyayla Benim Aramda (Entre el mundo y yo), junto a Bugra Gülsoy. Además, se supo hace unos meses que su antiguo compañero (y pareja) Can Yaman habría solicitado expresamente que su antigua compañera fuese de nuevo su pareja en la ficción que él protagonizará para Disney+.

También se ha sabido recientemente que Demet podría haber sido elegida para otra producción de televisión, basada en la película turca de los años 70, Ah Nerede (¿Ah, dónde?). Mientras, podemos verla en Netflix en la película que se estrenó precisamente por San Valentín, Tácticas en el amor, y también en Divinity donde se vuelve a ver Habitación 309 y donde se ha estrenado Con olor a fresas.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io