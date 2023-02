Dos grandes del panorama televisivo turco se unen en una nueva serie que dará mucho que hablar. Se trata de Demet Özdemir (Pájaro soñador, Mi hogar mi destino, Dünyayla Benim Aramda) y Engin Akyürek (Fatmagül, La hija del embajador, Kara para ask, Kaçış), dos de los actores más cotizados en su país y además dos de los que primero ha elegido Disney + Turquía para desembarcar en ese país. Ahora es Fox quien los une en una nueva producción titulada Adim Farah (Mi nombre es Farah).

Producida por O3 Medya, escrita por Deniz Dargı, M. Cem Görgeç y S. Cenk Boğatur, y dirigida por Recai Karagöz, se va a estrenar este mes de febrero y se emitirá todos los miércoles. Narra la historia de Farah, una joven que escapó de Irán y lucha por sobrevivir con su hijo de forma ilegal, tras ser testigo de un asesinato involuntario. Su vida se cruzará con la de Tahir Lekesiz, a quien conoce esa misma noche.

¿Con quién han trabajado hasta ahora Demet Özdemir y Engin Akyürek?

Es la segunda vez que Demet se embarca en un drama, acostumbrados a verla en comedias románticas y series juveniles. El primero fue Mi hogar, mi destino, junto a Ibrahim Çelikkol, otro grande de la interpretación en Turquía. Özdemir ha reconocido en más de una ocasión que le gusta embarcarse en dramas, pese a que su gran éxito vino de la mano de una comedia como Pájaro soñador, donde trabajó con Can Yaman.

Además de estos dos reconocidísimos actores, la recordada Sanem ha compartido protagonismo con otros importantes nombres del panorama televisivo turco, como Bugra Gülsoy (Dünyayla Benim Aramda, de Disney + Turquía) o Furkan Palali (Habitación 309).

Por su parte, Engin está considerado el actor más aclamado y solicitado por los directores turcos. Trabajó junto a las grandes figuras Beren Saat (Fatmagül), Tuba Büyüküstün (Kara para ask), Neslihan Atagül (La hija del embajador) o Irem Helvacioglu (Kaçis, de Disney + Turquía).

Faltaban ellos dos por unirse como pareja y ahora ha llegado el momento. Adim Farah es una de las grandes apuestas para esta temporada y el público espera con ansia ver a Demet y Engin juntos en la pantalla. Las primeras fotos que se han publicado de los dos encarnando a sus respectivos personajes ya dicen mucho de la fuerza que tendrá esta pareja en pantalla.