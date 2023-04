La serie turca que emite Antena 3 todos los domingos por la noche, Secretos de familia, protagonizada por Kaan Urgancioglu y Pinar Dinaz, continúa con su imparable éxito, no solo en su país de origen, sino también en todos los que se está emitiendo. En España, comenzó el pasado 9 de octubre y posiblemente llegará al final de su primera temporada a últimos de mayo. Aunque la idea inicial de la productora Ay Yapim y el canal donde se emite en Turquía, Kanal D, era que solo tuviese dos temporadas, se acaba de confirmar que tendrá una tercera.

La noticia ha llenado de alegría a los seguidores de la serie, que van a poder seguir la historia de Ceylin y Yilmaz y las investigaciones que tienen entre manos, durante bastante tiempo. En principio, según las emisiones de Antena 3 hasta el momento, la segunda temporada finalizaría en nuestro país bien entrado el año 2024, por lo que la tercera podría alargarse hasta finales del año próximo o incluso principios del siguiente.

Un largo recorrido para mantener la intriga en sus seguidores. Y lo que se desconoce aún es si la serie se extendería aún más. Podremos saberlo quizás a principios de 2024, pues la tercera temporada arrancará en Turquía sobre el mes de septiembre de este año, y tendrán que ver cómo sigue funcionando a nivel de audiencia.

Antena 3

El pasado domingo, Antena 3 emitió el capítulo 28 de la primera temporada de los 34 que tiene su versión original, cada uno de 140 minutos. Aún no se sabe el total de episodios de la segunda temporada, pues aún no ha llegado a su fin en Turquía, pero a 16 de abril de 2023 contaba con un total de 61. Son muchas las cosas que todavía les quedan por ver a los aficionados españoles, pero una de las más llamativas que ha sucedido recientemente es la desaparición de uno de los actores principales.

La desaparición de uno de los actores de Secretos de familia

El pasado mes de marzo, se anunció el abandono de uno de los intérpretes del elenco principal. Se trata del fiscal Pars, interpretado por Mehmet Yılmaz Ak. La noticia generó una gran polémica entre la productora y el actor, avivada en redes sociales por los seguidores que no daban crédito a la muerte del fiscal.

Según se ha publicado, fue el propio Mehmet quien decidió abandonar la serie, argumentando problemas de salud. Sin embargo, la cadena no tomó la decisión del actor de forma positiva y se quejó en redes sociales de que había sido algo súbito y Mehmet no había dado opción a finalizar la historia del personaje de una manera lógica. Finalmente tuvieron que darlo por muerto de la manera más creíble posible.

Por su parte, Yilmaz Ak respondió diciendo que había avisado con tiempo a la productora pero que no obtuvo respuesta. "Después de dedicar mi esfuerzo durante 55 episodios de la serie ‘Yargi’, no merezco estas acusaciones incompletas y tendenciosas, ni el daño que esto hará a mi carrera. No lo encuentro justo", escribió. La productora aprovechó también para explicar que el actor había argumentado su marcha porque "no encontraba tiempo para su vida social, por lo que continuar con el proyecto lo hacía sentir inútil".