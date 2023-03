Taner Ölmez, a quien vemos desde hace unos días en Divinity en la serie turca Doctor Alí convertido en un médico con autismo, no es un desconocido para el público español. Aterrizó en nuestro país siendo un jovencísimo Mert en la serie Medcezir (protagonizada por Çagatay Ulusoy y Serenay Sarikaya) y desde entonces no ha caído en el olvido. Sus fans lo han podido ver también en la tercera y cuarta temporada de El protector, de Netflix, y ahora tienen la suerte de tenerlo de nuevo en las pantallas con su gran éxito basado en la serie americana The good doctor.

Nacido en Estambul el 9 de agosto de 1986, el carismático actor no es uno de los que más se deja ver en redes sociales ni de los que busca la fama a toda costa, como pueden ser algunos de sus compañeros de profesión. Aparece poco en los medios de comunicación y concede escasas entrevistas. Es un artista plenamente centrado en su trabajo y no deja de demostrarlo. De hecho en su cuenta de Instagram, casi todo lo que comparte son temas profesionales, aunque tampoco ha dejado de informar a su público sobre temas personales muy importantes para él, como ha sido su boda con su novia, la actriz Ece Çeşmioğlu, en 2021, o el nacimiento de su primera hija, Zeynep, hace un año.

Taner comenzó su carrera actoral en 2009, aunque desde niño se sintió atraído por el arte y también por el deporte. Tras estudiar en el Conservatorio de la Universidad del Estado de Estambul, en la sección de Teatro, se dio a conocer como actor por sus interpretaciones en exitosas series de televisión. La primera que le dio a conocer fue Kayıp Şehir, donde interpretó a Sadık, pero realmente consiguió la fama con Medcezir, donde interpretó a Mert Asım Serez.

Con su compañera en esta serie, Hazar Ergüçlü, trabajó en la serie cómica Dudullu Postası y en la fantástica El protector. Esta y Mucize Doktor, que se emiten en Netflix, son las que más popularidad le han brindado a nivel internacional.



Taner es músico, además de actor, y canta en una banda de música folclórica, Barabar, que sacó su primer disco en 2018, Memleket Nere, que se compartió con gran éxito en los canales de música digital. Su hermano, Taylan Özgür Ölmez, también es músico.



A nivel personal, está felizmente casado con Ece Çeşmioğlu, a quien conoció en Muhteşem Yüzyıl: Kösem y con quien trabajó también en alguna otra serie.