Millán Salcedo tiene una larga trayectoria como cómico siendo miembro del grupo humorístico 'Martes y trece'. Mucho antes de que fueran un dúo, Fernando, Josema y Millán realizaron una gira por España junto a Isabel Pantoja con un espectáculo que arrancaba con un sketch en el que Millán interpretaba a Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja. "Yo nunca la había visto en mi vida", ha confesado el cómico en 'Sábado Deluxe' donde ha contado una divertida anécdota del día en el que la conoció. Fue precisamente el día del debut de la gira en la que se pondría en su piel. "Quiero hacer apología de esa mujer. Y si alguien piensa que estoy haciendo la pelota a Isabel Pantoja, que piensen lo que quieran", añadía.

En los ensayos, Millán reconoce que al no conocer al personaje, se puso un vestido y un plumero en la cabeza "que me quitaba e iba limpiando al público". "Alguien nos dijo: como te vea Doña Ana con esta pinta...", un comentario que al cómico le puso los pelos de punta por el temperamento que pudiera tener la mujer. "En el día del estreno estábamos en el camerino retocándonos y de repente escuchamos una voz por el pasillo: 'A ver, ¿quién va a hacer de mi?'", era Doña Ana que se pasaba por el camerino de los compañeros de gira de su hija.

Mediaset

Tímidamente, Millán levantó la mano y confesó que sería el encargado de llevar a cabo el papel. "Ella me miró y me dijo, '¿tú vas a hacer de mi así en Sevilla? Ven acá', y me cogió del brazo, no os miento, y me metió en el camerino de la hija que estaba también retocándose; yo saludé a la Pantoja, y Doña Ana me metió en el retrete que había en el camerino", explicaba Millán despertando las risas de los contertulios. En ese momento, Doña Ana le hizo quitarse el traje y le dio el vestido que ella llevaba puesto, "me lo puse porque yo entonces era muy delgaducho. Nos miramos por encima como pudimos en ese cuchitril y me dice 'así sí vas a debutar tú'", un traje del que ya no se despegó en toda la gira.

Durante la entrevista, Millán también ha hablado acerca de su ataque epiléptico sufrido en Sevilla y cómo reaccionó: "No me acuerdo de nada y esa es la buena noticia", declaró con un gran sentido del humor asegurando que "cuando te pasa un asunto de semejante calibre, cuando despiertas estás aquí o en otro barrio". No obstante, sí ha confesado el miedo que tuvo cuando le dijeron que tenían que amputarle parte de la lengua: "Imagínate que eres pianista y te cortan un dedo aunque sea un meñique, bueno si es el meñique de un pie no te importa", explicaba.

Mediaset

Millán ha confesado además que el ataque epiléptico de Sevilla no fue el primero que sufrió en su vida puesto que ya había sufrido uno en la mili, concretamente un corte de digestión nervioso con complicaciones tetánicas, estomacales y epilépticas. "Menos mal que un chaval canario estaba estudiando medicina y sabía lo que hacer. Me salvó la vida porque nadie de los que estaban allí lo sabían". Así aprovechó para dar las gracias a aquel soldado estudiante de medicina que le salvó la vida.



