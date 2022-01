Salvados ofrece una nueva entrega en La Sexta el domingo 30 de enero a las 21.25.

El programa de hoy lo dedican a analizar la salud mental entre los jóvenes españoles, una problemática que ha salido a la luz a raíz de la pandemia y que durante años ha permanecido oculta.

Gonzo entrevista a la cantante Amaia Romero y al actor Jaime Lorente, dos figuras públicas que ante el repentino éxito han recurrido a terapia para superar la ansiedad.

Salvados analiza en profundidad, este domingo en laSexta, la salud mental entre los jóvenes españoles. A partir de las 21:25 horas, Gonzo recogerá testimonios, experiencias y distintos puntos de vista sobre una enfermedad que hasta ahora permanecía oculta, pero que afecta a un gran número de ciudadanos.

La mitad de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años aseguran haber sufrido un problema de salud mental. Con este dato tan contundente como punto de partida, ‘Salvados’ pone el foco en la que algunos llaman la ‘generación de cristal’. Con ese término se define a jóvenes frágiles en su salud mental y también transparentes, como el tiempo que les ha tocado vivir, plagado de inseguridades derivadas del contexto económico y de una pandemia y con un gran impacto de las redes sociales.

Hablar de esto no debería ser valiente ni heroico, debería ser NORMAL.

Con @jaimelorente y @amaiaromero. El próximo domingo. pic.twitter.com/x2Gh03yBnH — Salvados (@salvadostv) January 23, 2022

Gonzo se desplaza a la Universidad Complutense de Madrid, la única universidad española que tiene un servicio de atención a la salud mental para sus estudiantes llamado PsiCall. Allí se reúne en una charla terapéutica con dos referentes juveniles: la cantante Amaia Romero (Operación Triunfo, Una vuelta al sol) y el actor Jaime Lorente (El Cid, Cristo y Rey). Los dos se han visto desbordados por un éxito repentino y han descubierto inseguridades que les han llevado a vivir capítulos de ansiedad insoportable. Gracias a la terapia han aprendido a lidiar con estas emociones y a tirar adelante con las rutinas diarias.

Una generación bajo presión

Su historia no es diferente a la de muchos chavales de su generación. También participan en la charla otros jóvenes como Isa Huete y Adrián Oliva y el psicólogo Francisco Estupiñá. Adrián, estudiante de Farmacia en la Complutense, dejó su pueblo de 1.000 habitantes para estudiar en Madrid gracias a una beca. La presión por los resultados, la inmensidad de la ciudad y el impacto de la pandemia lo desbordaron por completo y con 21 años no sabía cómo pedir ayuda.

Por su parte, los problemas de Isa Huete empiezan en una adolescencia marcada por el bullying y los problemas económicos de casa y acaban con autolesiones y un intento de suicidio. Precisamente el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años.

Para Francisco Estupiñá, psicólogo y coordinador del servicio de llamadas del PsiCall, el impacto de la pandemia en las relaciones personales, la presión de las redes o la falta de expectativas laborales dejarán una huella profunda en la salud mental de esta generación y es urgente tomar medidas. Pero no todo pasa por hacer terapia. En ocasiones, una beca, una prestación económica o un alojamiento acaban siendo la manera de acabar con la ansiedad de muchos jóvenes.

