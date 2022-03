Mi casa es la tuya continúa su emisión en los sábados de Telecinco.

El invitado de esta semana es Jimmy Jiménez-Arnau

El periodista y escritor rememora sus orígenes y su infancia, habla de la difícil relación que mantuvo con su madre y recuerda su historia de amor con Merry Martínez-Bordiú y algunos momentos vividos junto a la familia Franco y a su hija Leticia, entre otros aspectos de su biografía.

Pilar Eyre y Belén Rodríguez, amigas del protagonista, y el fotógrafo Antonio Montero participan en el encuentro.

El periodista y escritor Jimmy Jiménez-Arnau protagoniza la nueva entrega de Mi casa es la tuya, que Telecinco ofrecerá este sábado 19 de marzo, a partir de las 22.00. En su conversación con Bertín, Jimmy Jiménez-Arnau recuerda su infancia, su adolescencia, su estancia en un internado inglés y la difícil relación que mantuvo con su madre. “Al cabo de un año sin que nadie viniera a verme al internado, me lancé a mi madre para darle un beso y según llegué, me soltó un tortazo que me frenó en seco. En ese momento pensé: ‘Yo a esta señora no la voy a querer nunca más en mi vida’”, asegura. Explica, además, que no tiene ningún contacto con sus hermanos: “Me da igual si viven o no. Para mí, la familia son mis amigos”.

Jimmy rememora también su historia de amor con Merry Martínez Bordiú, hija de los marqueses de Villaverde y nieta de Franco, cuenta diversas anécdotas de su boda con ella y aborda sin tapujos su separación y la compleja situación que vivió con la custodia de su hija Leticia. “La estuve viendo hasta los 12 años, después no más”, explica.

Jimmy Giménez-Arnau sin pelos en la lengua. El sábado a las 22.00 horas @BertinOsborne entrevista al polémico periodista en #MiCasaEsLaTuya. pic.twitter.com/qSrqk1IvDO — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 16, 2022

Mi casa es la tuya: Jimmy Jiménez-Arnau se reúne con amigos y Bertín Osborne

Belén Rodríguez, colaboradora televisiva y amiga de Jimmy desde hace más de 40 años, se suma al encuentro para recordar algunos momentos vividos junto a él. “Siempre ha sido el hombre más guapo y sexy del mundo. Era un mito para mí”, revela. Ambos amigos se encargan de elaborar el menú del almuerzo con los macarrones Arnau como plato principal. En este ambiente distendido, el escritor relata su historia de amor con su mujer, la periodista Sandra Salgado, a quien conoció en el programa Dolce Vita de Telecinco. “Quedé con ella y desde entonces no nos hemos separado”, confiesa.

"Jimmy cambió la historia de la prensa del corazón". ❤️Este sábado a las 22.00 horas, Jimmy Giménez-Arnau visita #MiCasaEsLaTuya pic.twitter.com/zmSjpZKjwY — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) March 16, 2022

La periodista Pilar Eyre y el fotógrafo Antonio Montero se unen a la comida para recordar diversas anécdotas y vivencias de la vida de Jimmy con la familia Franco y su hija Leticia y rememorar sus inicios en televisión. Montero, por su parte, revela que “la primera exclusiva cobrada del mundo la inventó Jimmy. Él cambió la historia de la prensa del corazón”.

