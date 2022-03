Mi casa es la tuya cambia su emisión a los sábados tras varios días en que el futuro del programa estaba en el aire.

Después de ver los programas de Ana Obregón y Bárbara Rey, las invitadas de esta semana son las Campos.



José Carlos Bernal y Carmen Almoguera, marido e hija de Carmen Borrego, intervienen por primera vez en un programa de televisión para sumarse a este encuentro.

María Teresa Campos, sus hijas Terelu y Carmen y su nieta Alejandra Rubio son las protagonistas de la nueva entrega de Mi casa es la tuya, que Telecinco ofrecerá este sábado 12 de marzo, a partir de las 22.00.



La vivienda de Carmen Borrego en la localidad madrileña de Majadahonda es el escenario del encuentro de Bertín con las Campos. En su hogar, la hija menor de María Teresa se sincera con el presentador ahondando en la relación que mantiene con su hermana Terelu y en el conflicto familiar que ambas han vivido recientemente. “Cuando las peleas y los enfados son públicos, crecen y parece que las Campos están enfrentadas”, afirma Carmen.

La residencia de Terelu en el municipio de Aravaca es testigo de una conversación muy personal con su hija Alejandra Rubio, en la que aborda abiertamente el distanciamiento familiar que comenzó con una discusión entre Alejandra y su tía Carmen. “Yo estaba en medio, llevándome los guantazos de unos y otros. He sufrido mucho”, asegura Terelu.

Tras esta charla, Bertín y Carmen reciben a Terelu para conversar sobre los aspectos más complicados que han vivido recientemente y la relación que mantienen con su madre. Terelu se refiere también al romance que su progenitora mantuvo con Edmundo Arrocet: “Cuando Edmundo llegó a España estaba, al menos, olvidado y el tener una relación con Teresa fue la bomba”.

A solas con Bertín, María Teresa Campos, galardonada con dos Premios Ondas en 1980 y 2002, comenta diversos aspectos de su vida, de sus relaciones de pareja, de su familia y de su profesión y señala que si tuviera que elegir a un personaje en la actualidad para realizar una entrevista, se decantaría por Pablo Casado “para saber si es verdad que se retira y si cree que lo ha hecho bien”.

En la cocina, Terelu y Carmen Borrego, ayudadas por Alejandra Rubio, elaboran un salmorejo para el almuerzo. En este ambiente distendido, Carmen confiesa: “Si nos dicen antes de Navidad que vamos a estar las tres cocinando en mi cocina, ¿quién se lo cree?”.

Al encuentro también se suman José Carlos Bernal y Carmen Almoguera, marido e hija menor de Carmen Borrego, que por primera vez participan en un programa de televisión. Reunidos en torno a la mesa, muestran la faceta más familiar del clan y comentan algunos de los momentos más significativos que han vivido juntos. A lo largo del almuerzo, María Teresa hace gala de la buena relación que mantiene con su yerno y el amor que siente por sus nietas y se refiere a su situación en la actualidad. “Yo sé que soy mayor, pero eso no quiere decir que sea tonta. No he tirado la toalla”.

