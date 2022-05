Planeta Calleja emprende una nueva aventura junto a Rossy de Palma en Ruanda.

La historia del país, junto con los parajes naturales más espectaculares de su territorio, serán expuestos ante los ojos de la actriz española que disfrutará de un sueño cumplido, la observación de gorilas en libertad.

Un baño con delfines mulares, una improvisada travesía en barco a través de un fuerte temporal de viento y olas y una ruta en bici por lagos volcánicos, son algunas de las experiencias vividas en las Islas Azores por Joaquín Prat en la última entrega de la presente edición de Planeta Calleja, que Cuatro ofrecerá el miércoles 18 de mayo a las 22.45.

Amigos el próximo miércoles a las 22.45h en @cuatrotv nuevo episodio de Planeta Calleja con Joaquín Prat pic.twitter.com/WgmGtG5qN0 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) May 17, 2022

A falta de la emisión de mañana, el programa presentado por Jesús Calleja cierra temporada con el mejor share desde la emitida en 2018/2019: un 8,2% (920.000 espectadores). Realizado en colaboración con Zanskar Producciones, durante esta tanda Planeta Calleja ha llevado a vivir aventuras a Pablo Alborán (Uganda), Santi Millán (Etiopía), Omar Montes (Laponia sueca), Amaia Salamanca (Kirguistán), Ángel León (Dubái), Antonio Resines (Costa Rica), Silvia Abril y Toni Acosta (Maldivas), Ara Malikian (Armenia), Rossy de Palma (Ruanda) y Lolita Flores (Madeira).

Amigossss el próximo miércoles 20 abril en @cuatro nueva temporada de Planeta Calleja 🌏 con @silviabri y Toni Acosta en Maldivas! 🇲🇻 Por dios que arton a reír! de verdad no os lo perdáis! pic.twitter.com/FV65mRcWkt — Jesús Calleja (@JesusCalleja) April 17, 2022

El viaje a Azores de Joaquín Prat

El presentador se encontrará con Jesús Calleja en la isla de San Miguel y desde allí irán a la Caldera de Sete Cidades, un enorme cráter volcánico compuesto por pequeños cráteres con lagos verdes y azules, para disfrutar de las imponentes vistas del archipiélago que ofrece ese lugar. Desde allí realizarán una ruta en bicicleta por los lagos y más tarde conocerán a Salomao, un granjero local que les enseñará cómo son la vida y las tradiciones autóctonas de las Azores.

Un tercio de los cetáceos de todo el mundo pasan por el archipiélago de las Azores en algún momento del año. Junto a Laura González, una bióloga marina de Galicia que trabaja en la zona estudiando este fenómeno, Joaquín y Jesús pasarán un día entero buscando a estos animales en barco y Joaquín tomará un baño con un grupo de delfines mulares. Tras el chapuzón, continuarán la aventura con un descenso por los barrancos del norte de la isla con varios rápeles, saltos a pozas y toboganes.

El viaje continuará en Furnas, el único pueblo construido dentro de una caldera volcánica. Otro de los momentos clave de la experiencia será el viaje a la Isla de Pico, que se verá afectado por climatología adversa y les obligará a realizar la travesía en barco en medio de un fuerte temporal. Al llegar, se relajarán con una cata de vinos y recorrerán un tubo de lava subterráneo que acaba en el mar.

