Cambio en el 'prime time' del lunes en Telecinco. Los datos no acompañan a la serie Desaparecidos, por lo que la cadena de Mediaset ha decidido tirar de una de sus grandes bazas, 'Supervivientes'. Ayer lunes, el 'Última hora' empezó a las 22:00, como siempre, pero se alargó hasta la medianoche.

Esta modificación es el arma que el canal ha utilizado para competir con el segundo capítulo de 'Hermanos', la nueva serie turca de Antena 3. Telecinco ofreció el noveno capítulo de Desaparecidos a las 00:00 horas, tras el 'Última hora' expandido de Supervivientes. La cadena de Mediaset deja así de apostar por esta producción española, que la semana pasada marcó mínimo de la temporada con su octavo episodio. Todavía no sabemos si esta estrategia continuará así todas las semanas o si la cadena prepara algún cambio para la semana que viene.

Pero de momento la programación de Supervivientes quedaría así, con cuatro prime time de Telecinco dedicados al reality: Supervivientes: Última hora la noche de los lunes; Supervivientes: Tierra de Nadie los martes; el jueves seguirá siendo la gala principal con Jorge Javier Vázquez y el domingo será el turno de Supervivientes: Conexión Honduras.

Las audiencias de 'Supervivientes 2022'

Telecinco decidió programar y alargar Supervivientes: Última hora (10,5%), con marcas por debajo de lo esperado. Sin embargo, fueron más que suficientes para imponerse a 'Mi gran boda Gipsy' (7%) y a la película Ninja Assassin (5,3%) en laSexta.

Pero contra quien no pudo fue con La 1 y Antena 3. 'MasterChef' (13,8%) se hizo con el liderazgo de una noche un tanto descafeinada. El talent culinario de Televisión Española (TVE) se coronó con escuetos datos, seguido del segundo capítulo de 'Hermanos' (11,8%). La ficción turca de Antena 3 no consiguió revalidar los datos de su estreno, pero terminó por colgarse la medalla de plata de la noche.

