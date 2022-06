La Noche D, conducido por Eva Soriano, se pone a la última esta semana, porque la cosa va de… ‘Estar de moda’. Y para ello, estrena una colaboradora que desborda arte, gracia y salero: María Peláe. La cantautora malagueña, con su particular estilo y humor, aportará un soplo de aire fresco al programa. Su participación en el programa supone su reencuentro en televisión con Eva Soriano, con quien coincidió en la pasada edición de Tu cara me suena 9, llegando a ser finalistas.

Esta noche es realmente especial en 'La Noche D' porque estrenamos colaboradora.



Desborda arte, gracia y salero: @MariaPelaeMusic ¡Bienvenida! 🥳



No te pierdas el programa a partir de las 22:40 horas.https://t.co/j6F1uwOZQs pic.twitter.com/Yx8ImD9uci — La 1 (@La1_tve) June 28, 2022

La Noche D: invitados de hoy martes 28 de junio

El programa tendrá esta semana unos invitados que son como los cortadores de jamón en las bodas, nunca pasan de moda. Arturo Valls y Pablo Chiapella disputarán la más increíble partida de Masterglobo nunca vista. Y no estarán solos, tendrán que competir bajo el ojo de halcón de Florentino Fernández.

Además, los espectadores disfrutarán de la vena más divertida de Martina Klein, y de la competición con más punch de la televisión, la de los chistes de Leo Harlem, Arturo Valls, Pablo Chiapella y la propia Martina, que tratarán de hacerse con el cinturón de campeón en el ‘ring’ del chiste.

María Peláe, último fichaje del equipo, mostrará literalmente la cara más divertida de los invitados. Además, “aflamencará” los hits de uno de nuestros invitados más triunfales, David Bustamante, con el que también se recordara uno de sus looks más virales.

