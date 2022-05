Chanel ha hecho historia este fin de semana el Festival de Eurovisión y lo celebra en directo este martes en ‘La Noche D’ con Eva Soriano.

Visitará el plató del programa acompañada de sus bailarines: Exon Arcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y María Perez; y nos traerán la última hora de las celebraciones. Veremos con ellos lo que no se ha visto y nos contarán de primera mano lo que no se ha contado del certamen.

El programa comentará con Palomo Spain el vestido de Chanel y los looks más arriesgados de la gala. Chenoa, junto a Tony Aguilar y Julia Varela, comentaristas del festival, harán un repaso a las mejores actuaciones de Eurovisión 2022. Por su parte, Flo rescatará los momentos más comentados en las redes sociales y Leo Harlem pondrá a examen la letra de “SloMo”.

Muchas sorpresas, invitados especiales y, por supuesto, la gran actuación final de Chanel con su “SloMo” en ‘La Noche D’, este martes en directo.

La actuación de Chanel en 'Eurovisión 2022'

Chanel ha hecho historia y ha quedado en tercera en el Festival de Eurovisión. Durante la primera parte de las votaciones del jurado profesionales, la representante española se ha situado en los primeros puestos y ha sido una de las favoritas a la hora de ser votada, algo que también ha sucedido después con la votación popular. De hecho, las apuestas ya la situaban entre los primeros puestos desde el primer momento.

Lo cierto es que la actuación de Chanel ha sido todo un exitazo. La cantante, de origen cubano, lo ha bordado en el escenario con su canción 'SloMo', con la que ha cantado y bailado y ha sorprendido a todo en lo que se ha dado a llamar el 'Chanelazo'. La artista ha lucido un traje de inspiración goyesca de Palomo Spain. Ha estrenado el diseño, muy similar al que ya había lucido para los ensayos.

