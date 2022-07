La Noche D, conducido por Eva Soriano, cierra esta semana temporada con todos los ingredientes necesarios para que sea una gran fiesta: grandes invitados, gente fuera de serie y, sobre todo, mucho Orgullo.

Además, la edición del martes 5 de julio, a las 22.40, es la última de este programa. Al menos eso es lo que el Consejo de RTVE comunicó a finales del mes de junio, cuando confirmó la cancelación del formato en la cadena pública.

La Noche D: invitados de hoy martes 5 de julio

Mario Vaquerizo y Agatha Ruiz de la Prada llenarán el programa de luz y de color; con Raúl Gómez y Rodrigo Vázquez, presentadores de Te ha tocado y El cazador, los espectadores se sentirán como unos auténticos ganadores porque son los reyes del concurso; y con Julio Iglesias JR se lo pasarán genial.

Además, nuestros invitados adivinarán las canciones con las que el cuerpo de baile moverá la cadera, los pies, la tibia y el peroné. Y, responderán también a las preguntas más picantes de Leo Harlem.

Tampoco se quieren perder la fiesta Edurne y Nía, que demostrarán todo su talento en el karaoke que traerá María Peláe. Las dos cantantes además presentan la canción que han lanzado juntas, titulada Te quedaste solo.

Y otros que no querían dejar escapar la oportunidad de vivir el orgullo con La Noche D son los Fueras de Serie que traerá Florentino Fernández: una espectacular contorsionista, un increíble acróbata y una pareja de gimnastas.

