El fallecimiento de una personalidad de relevancia internacional siempre es motivo de análisis y recuerdo para las televisiones de todo el mundo, pero si además se trata de una de las figuras más importantes del siglo XX y XXI, la repercusión sube de rango. Este es el caso de Isabel II de Reino Unido, cuya muerte fue notificada el jueves 8 de septiembre. Con 96 años y siete décadas de reinado, ha sido un personaje emblemático por su diplomacia, integridad y neutralidad política como Jefa del Estado pero también por haber sido testigo (y parte) de algunos de los acontecimientos históricos más importantes de las últimas décadas en su país. El los últimos años hemos podido descubrir un poco más de Isabel II a través de la película The Queen o la serie de Netflix The Crown, que recorre su vida desde antes de su coronación hasta los últimos días de su vida en el castillo de Balmoral, que se prevé que estén reflejados en la sexta y última temporada de la ficción.



Con un legado y unas vivencias inigualables, la Reina de Inglaterra (aunque realmente lo fuese de todo Reino Unido y la Commonwealth) es ahora recordada y homenajeada por múltiples espacios televisivos de nuestro país, que repasan su trayectoria como monarca, pero también aspectos más personales. Por eso reunimos todos los espacios que las cadenas españolas dedican en estas jornadas a honrar y analizar la figura de Isabel II. Desde los informativos al cine, pasando por documentales y formatos inéditos, aquí está toda la programación especial sobre Elizabeth Alexandra Mary Windsor.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022









Programación especial por la muerte de Isabel II de Reino Unido

Informativos y magazines

Es "la noticia del día", y lo seguirá siendo durante unas cuantas jornadas. La 1, Antena 3, Telecinco y La Sexta han abierto sus informativos matinales con la noticia que el jueves 8 copó todos los espacios de las cadenas, radios y portadas de periódicos. Los magazines han continuando analizando aspectos históricos del reinado de Isabel II y también el protocolo iniciado por la Operación London Bridge, el completo plan de comunicación, gestión política y transición en la Corona que se ha activado con el fallecimiento de la Reina y que comprende tanto el período de luto oficial, la organización del funeral, los eventos de homenaje y la coordinación de los agentes políticos, informativos y sociales de los próximos días.

(Artículo actualizado con la información disponible).