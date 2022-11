El final está casi aquí. The Walking Dead, la serie que quería vivir para siempre, está llegando a su fin... más o menos. Aunque la serie basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman emitirá su final el 21 de noviembre, la franquicia continuará en forma de numerosos spinoffs.

Sin embargo, con o sin spinoffs, este es un gran momento en la historia de la televisión. Estrenada en la noche de Halloween de 2010, The Walking Dead fue un éxito instantáneo de audiencia para AMC y se mantuvo así durante gran parte de sus 11 temporadas, y por supuesto, en España también a través de LaSexta y Fox. Con el vigésimo cuarto episodio de su undécima temporada, The Walking Dead se despide finalmente.

Ha sido todo un viaje para la serie de muertos vivientes. Al igual que muchas otras series de televisión que alcanzan un número de temporadas de dos dígitos, ha pasado por varios directores (comenzando con Frank Darabont, antes de pasar a Glen Mazzara y Scott Gimple antes de establecerse en Angela Kang para las últimas temporadas). También se produjeron notables cambios en el reparto, perdiendo a su protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln) a mitad de la novena temporada y despidiéndose de otros pesos pesados como Michonne Hawthorne (Danai Gurira), Glenn (Steven Yeun) e incluso Carl Grimes (Chandler Riggs).

La última temporada de la serie se ha centrado en su reparto central de supervivientes postapocalípticos, liderados por Daryl Dixon (Norman Reedus) y Carol Peletier (Melissa McBride), mientras luchan por superar la pesadilla autoritaria de una comunidad conocida como La Mancomunidad. A continuación, te contamos cuándo podrás ver el episodio final.

La historia acaba aquí: #TheWalkingDead, último episodio, este LUNES a las 22.00 en @foxtves pic.twitter.com/7eM4sl4bgf — FOX España TV (@foxtves) November 18, 2022

'The Walking Dead 11x24': estreno en españa

El episodio 24 de la temporada 11 de The Walking Dead, el final de la serie titulado "Descansa en Paz", se estrenará el lunes 21 de noviembre a las 22-00 p.m. en FOX España. En EE.UU. el episodio ya ha emitido e Internet está lleno de spoilers sobre el final de la serie, pero nosotros no vamos a contar nada hasta su emisión en España.