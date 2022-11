La showrunner de The Walking Dead, Angela Kang, ha adelantado que el final de la serie se centrará en una selección de personajes importantes durante sus 60 minutos de duración. El final de The Walking Dead promete mostrar a los espectadores a personajes importantes como Daryl, Carol y Maggie defendiéndose de una manada masiva de caminantes en la Commonwealth, trabajando junto a todos los demás personajes importantes de la serie. El episodio 23 de la temporada 11 terminó con todos los héroes importantes de la Commonwealth siendo acosados por la horda de zombis, distrayéndolos mientras Daryl lleva a una Judith herida a la enfermería de la comunidad. El final del penúltimo episodio promete un final de The Walking Dead lleno de acción y con mucho riesgo.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Kang reveló que el final de la serie de The Walking Dead se centraría principalmente en algunos personajes importantes. Dice que debido a las limitaciones de tener una hora de duración y tantos personajes, no todos los personajes tendrán la misma cantidad de tiempo en pantalla en el episodio final. Consulta la declaración completa de Kang a continuación:

Lo que diré es que este es el enfoque que adoptamos, y es posible que no todo el mundo esté satisfecho con esto, pero cuando tienes tantos personajes, no puedes dar a cada persona el mismo peso en algo que es básicamente, no sé, 60 minutos de tiempo en pantalla. Así que la forma en que lo vimos fue cuando llegamos al final, queremos una pista de lo que ha sucedido a todo el mundo, pero realmente usamos todo este bloque de episodios para apuntar el centro de atención a diferentes personas en diferentes momentos, de modo que esperamos que todo el mundo tenga un momento para brillar y mostrar en quién se han convertido en esto. Pero todavía tienen esta última lucha para pasar juntos. Pero el final está definitivamente centrado en algunas historias particulares. No va a ser que cada persona tenga el mismo tiempo en pantalla, porque como he dicho, hace que sea imposible de manejar.

Quién tendrá más tiempo en pantalla en el final de 'The Walking Dead'

Aunque la explicación de Kang no aclara quién tendrá más tiempo en pantalla durante el final de la serie de The Walking Dead, la serie ya ha indicado quiénes serán los personajes más importantes durante el ataque de los Walker a la Commonwealth. La huida de Daryl y Judith de la manada significa que están obligados a tener más protagonismo mientras Daryl intenta salvar a Judith después de que la gobernadora Pamela Milton le disparara. Es probable que su historia reconcilie no sólo las narraciones iniciales que Judith ha estado haciendo a lo largo de la temporada 11, parte 3, sino que posiblemente su conocimiento de Michonne también busque a Rick. El penúltimo episodio aclara lo mucho que ha estado pensando en sus padres perdidos, lo que hace que su tiempo con Daryl después de ser disparado sea la oportunidad perfecta para sacar a relucir la misión de Michonne de encontrar a Rick.

Los personajes con un papel importante en la historia también tendrán más tiempo en pantalla en el final, como Mercer, que fue arrestado por su intento de golpe contra Pamela. A medida que la invasión de los Walker se agrava, Mercer encontrará sin duda la manera de entrar en acción a pesar de haber sido detenido. En un barco similar están Eugene, Gabriel y Rosita, el trío que aparece atrapado en un complejo de apartamentos durante los avances del final de la serie. La búsqueda de Rosita y Gabriel de su bebé, Coco, es un hilo argumental que aún no se ha resuelto y que promete ser un punto focal durante el final mientras la Commonwealth es invadida por los zombis.

Los comentarios anteriores de Kang antes del final también indican que habrá algunos ajustes para los spinoffs de The Walking Dead que se emitirán el próximo año, lo que indica que - aparte de Daryl - Maggie y Negan también serán personajes centrales en el final de la serie. Aunque todavía no está claro cómo se encontrará el dúo en la ciudad de Nueva York durante The Walking Dead: Dead City en abril, el episodio final tiene la oportunidad de dar al público una idea de cómo terminan en la Gran Manzana. Aunque no todos los personajes de The Walking Dead tendrán protagonismo durante el final de la serie, todavía hay un montón de supervivientes importantes cuyas historias harán una hora final convincente para la serie de zombis.