Vuelve Pesadilla en la cocina, más Pesadilla que nunca. Tras dos años de parón, pues la temporada 7 terminó en 2020, por fin regresa uno de los programas más entretenidos y apreciados de la televisión española. Las situaciones de tensión extrema y la lucha por el mando serán los mayores desafíos a los que se enfrentará Alberto Chicote en la Sexta a partir de mañana, jueves, a las 22.30 horas. El formato cumple diez años de historia y éxito en la Sexta y estrena esta nueva entrega, la octava, en la cadena de Atresmedia TV, trasladándose hasta la localidad barcelonesa de Viladecans.

😎 ¡VUELVE @albertochicote!



😬🍴 ¡VUELVE PESADILLA EN LA COCINA!



📺 Este jueves, primer capítulo de la temporada pic.twitter.com/qhWRaijLqf — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) November 22, 2022

Pesadilla en la cocina: las claves de la temporada 8

En la octava temporada, los espectadores serán testigos de algunos de los escenarios más duros vividos en el programa porque, en esta nueva edición, Chicote tendrá que lidiar con la nefasta organización en muchos de los restaurantes, con el terrible carácter de algunos hosteleros y con platos de dudosa calidad y fatídica ejecución, razón por la que sacará su lado más perseverante y por la que no cejará en el empeño de hacer hasta lo imposible por salvar a los restaurantes para quienes Pesadilla en la cocina es su última oportunidad.

Vuelve @albertochicote con... ¿un programa de cine? 🤔



¡NO! Vuelve un clásico de la televisión. 😏



📺 Muy pronto, en @laSextaTV. pic.twitter.com/MviMRCt9G9 — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) November 18, 2022

Tampoco faltará la ya habitual suciedad mugrienta con capas de grasa acumuladas desde hace semanas, acompañadas por cucarachas y todo tipo de bichos que campan a sus anchas por más de un restaurante. Alberto Chicote hará acopio de buenas dosis de paciencia con dueños, camareros y cocineros hostiles, desorientados y desbordados por unas deudas que pueden llegar a hacer que sus negocios echen el cierre para siempre.

Además, en esta temporada, problemas sociales como el desempleo, la jubilación o el maltrato, entre otros, serán tan protagonistas como los propios dueños y empleados y mantendrán los sentimientos a flor de piel a lo largo de toda la edición, que se sumarán a otras situaciones límite que el propio Alberto Chicote admite no haber vivido jamás.

Pesadilla en la cocina: 'Il Fogón della Toscana', en el primer capítulo de la temporada 8

Este jueves, Chicote acude al rescate de José Antonio, un cocinero que conoció el éxito y los premios con su antiguo restaurante, ‘Colosseum’, pero que acude a Alberto Chicote acuciado por los problemas de su nuevo negocio: ‘Il Fogón della Toscana’. Pesadilla en la cocina inaugura temporada viajando a la localidad de Viladecans (Barcelona), en la que se encuentra este restaurante de cocina italiana regentado por una familia gitana. Un negocio que alardea de buena comida, pero cuya mala organización y pésimo servicio han hecho que acumule una deuda que podría obligarle a cerrar definitivamente sus puertas.

Vuelve @albertochicote con... ¿un programa de moda? 🤔



¡NO! Vuelve un clásico de la televisión. 😏



📺 Muy pronto, en @laSextaTV. pic.twitter.com/noYn59KzkY — pesadillaenlacocina (@pesadillacocina) November 17, 2022

Capitaneado por José Antonio, un cocinero curtido cuyas pizzas eran famosas pero que ya no consiguen el mismo efecto entre los clientes, y su mujer Remedios, en “Il Fogón della Toscana” reinan los gritos, vuelan los platos y las cuentas no salen. La carta está desactualizada, los electrodomésticos estropeados y hay escasez de materia prima, a lo que se le suma que los bichos están a la orden del día y, en ocasiones, muy a la vista de los comensales. José Antonio culpa a sus empleados y los tacha de poco profesionales, pero él mismo no cumple con sus tareas como dueño. Durante los servicios los clientes devuelven la comida y los empleados abandonan el local ante la frustración de unos dueños que no logran ponerse de acuerdo. Alberto Chicote intentará poner fin a una situación insostenible que puede hacer tambalear los cimientos tanto del local como de la familia.