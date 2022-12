El Hormiguero llega a la recta final del año manteniendo su fórmula de éxito. Sus emisiones llenas de experimentos científicos, magia y trucos caseros se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 19 al 22 de diciembre el programa nos propone la mejor compañía antes de Nochebuena y Navidad. Estos días la presencia española es absoluta, pues asistiremos a la presentación de una película y un disco de producción nacional, pero también veremos a dos ya considerados personajes televisivos gracias a su presencia en concursos y tendremos un pequeño anticipo de las Campanadas de este año. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de los próximos días:

Lunes 19 de diciembre (21.45) : Carmen Machi y Javier Gutiérrez

Estrenamos semana en El Hormiguero con la visita de dos buenos amigos, los actores Carmen Machi y Javier Gutiérrez, quienes protagonizan uno de los últimos éxitos de Prime Video: la película Mañana es hoy, ya disponible en la plataforma. Una historia que arranca en los años 90 en donde la familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa. Tras discutir con su padre, la hija adolescente, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un pedaló y cuando consiguen volver a la costa descubren ¡que han viajado al 2022! ¿Conseguirán volver a los plácidos noventa?

Martes 20 de diciembre (21.45) : Orestes Barbero y Rafa Castaño

Recibimos a los protagonistas del duelo diario más emocionante de la televisión, a los concursantes de Pasapalabra, Orestes Barbero y Rafa Castaño. Cada tarde, Orestes y Rafa se miden frente a frente por hacerse con el famoso Rosco del programa, que acumula ya casi dos millones de euros de bote. Con ellos charlaremos sobre cómo se preparan para lograr dicha hazaña y también sobre la rivalidad y, a la vez, la amistad que comparten, después de permanecer tanto tiempo en el concurso.



Miércoles 21 de diciembre (21.45) : India Martínez

El ritmo musical a la semana nos lo pone la cantante cordobesa India Martínez, quien nos presentará su nuevo disco ya disponible, titulado "Nuestro mundo". Se trata del noveno álbum de la artista compuesto por una colección de diez canciones con ritmos de bachata, reguetón, pop y baladas.

Jueves 22 de diciembre (21.45) : Cristina Pedroche

Antes de tomar un respiro navideño, ponemos el broche al 2022 con la visita de nuestra buena amiga y compañera, Cristina Pedroche, con quien hablaremos de cómo está preparando la próxima retransmisión de las campanadas de fin de año. Una cita ya clásica en la Nochevieja de Antena 3, donde estará acompañada nuevamente por el chef, Alberto Chicote. ¿Lograremos sonsacarle algo de su esperado estilismo sorpresa que lucirá desde la Puerta del Sol de Madrid?