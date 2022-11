El cine español siempre ha apostado por un género en el que tiene su propio sello, la comedia. Cada año vemos en las taquillas de nuestro país varios estrenos de humor, tanto familiares como más adultos, que consiguen arrastrar al público hasta las salas. Pero hay que reconocer, que su seguimiento alcanza también a las plataformas. De hecho, cada vez son más los estrenos nacionales en los diferentes proveedores de streaming y no podía ser menos. Por eso su próximo proyecto español va a ser un proyecto pionero. Se trata de Mañana es hoy, la primera película española original de Amazon.

Atresmedia cine y Aparte Films producen para Amazon Prime Video esta película de Nacho G. Velilla, director de Buscando el norte, Anclados, Aída o 7 vidas. En ella conoceremos a la familia Gaspar, que en el verano de 1991 comienza sus vacaciones en la playa. Tras discutir con su padre, Lucía, la hija adolescente, decide fugarse con su novio. Una tormenta eléctrica pilla al resto de la familia a bordo de un pedaló y cuando consiguen volver a la costa descubren ¡que han viajado al 2022! Lo que se encuentran es un descabellado futuro lleno de smartphones, selfies y música trap. ¿Conseguirán volver a los plácidos noventa?



🎬BTS de "Mañana es hoy" la nueva comedia para Amazon Prime Video de Nacho G. Velilla en la que trabajamos de nuevo con los partner in crime, el DOP Ángel Amorós y el gaffer Dani Parri



Rodada con #EquiposAluzine⚡️ 📸 ©Emilio Pereda pic.twitter.com/Vjk8pTWUfn — Aluzine (@AluzineRentals) September 14, 2022

La premisa de los viajes en el tiempo, usada con inteligencia, puede garantizar un guion dinámico y lleno de gags, pero viendo las elecciones de casting es de esperar que la solvencia cómica de Mañana es hoy sea aún mayor. Amazon Prime Video ha conseguido reunir a lo mejor de la industria especializada en comedia en esta película cuyo estreno está previsto para el viernes 2 de diciembre.

lo suyo sí que ha sido un mal viaje. #MañanaEsHoy llega el 2 de diciembre pic.twitter.com/Z59WHHuJKr — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 21, 2022

Al frente del reparto están Javier Gutiérrez (Vergüenza, Reyes de la noche), Carmen Machi (Amor de madre, 30 monedas), Silvia Abril (LOL: si te ríes pierdes, Señor, dame paciencia) y Pepón Nieto (Los hombres de Paco, 30 monedas). Junto a ellos también podremos ver a Natalia Agüero Avecilla (A 1000 km de la Navidad, La noche más larga), Asier Ricarte, Carla Díaz, Antonia San Juan y Marta Fernández Muro.

Eso sí, además del tono cómico, Mañana es hoy, no deja de ser un film de ciencia ficción en el que también tendrá cabida el thriller, suponiendo una innovación en el estilo de Velilla, que viene de la comedia pura, el cine familiar y las series generalistas.