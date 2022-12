Con el 2023 a las puertas solo queda disfrutar de las celebraciones navideñas para abrazar el nuevo año y, cómo no, también los regresos y nuevos lanzamientos audiovisuales que llegan en los primeros meses. Entre los formatos más esperados está Tu cara me suena, el show musical de entretenimiento por excelencia de Atresmedia, con permiso de La Voz y Mask Singer. Con la temporada 10 a punto de arrancar en Antena 3, solo hay un aperitivo a la altura de este programa, el de un especial de Reyes.

Tu cara me suena se propone comenzar el 2023 con una emisión especial en la que participarán exconcursantes y también algunos debutantes en este ya famoso plató con números espectaculares. Tampoco faltará el jurado habitual, aunque el equipo se reserva alguna sorpresa. Ese es el gran regalo que Antena 3 tiene preparado para los seguidores del programa, mientras seguimos calentando motores para la décima edición.

Sí, todavía quedan unos días para vernos en @antena3com 💔



👉 Peeeeeero el primer regalo de Navidad nos lo da @Fuentes_Manel con esta súper felicitación 🤭



¡Al igual que nuestro presentador desde #TCMS os deseamos unas felices fiestas! 🎄 😍 pic.twitter.com/BeuWaFAh0y — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) December 20, 2022

Tu cara me suena: así es el especial del día de Reyes

Pocas cosas son más emocionantes en Navidad que los días de regalos en los hogares. Los más pequeños de la casa disfrutan como nunca y los adultos reciben rostros de verdadera ilusión. Pero lo mejor de todo, no es lo material, sino la experiencia común con la familia y los amigos, por lo que cada año acabamos valorando especialmente el tiempo con ellos. Por eso, las televisiones se vuelcan en ofrecernos contenidos entretenidos y divertidos aptos para toda la familia que nos reúnan en el sofá dispuestos a pasar un buen rato.

Antena 3, que lleva ya meses entendiendo que el mejor entretenimiento es su fórmula del éxito, propone arrancar el año de la mejor manera posible con uno de sus formatos estrella, Tu cara me suena. De cara a las celebraciones de Reyes de este año, el programa presentado por Manel Fuentes nos ofrecerá en prime time una edición especial llena de sorpresas e invitados de lujo.

Falta poco para la nueva temporada de #TCMS 💥



Pero antes... ¡Volvemos a lo grande! 👏



👉 Y es que los Reyes Magos nos han dejado el primer regalo en forma de un programa especial.



¡Muy pronto en @antena3com! 🤩https://t.co/Dl3W0c9kFy pic.twitter.com/uzgpdoaLej — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) December 19, 2022

La edición especial Reyes de Tu cara me suena nos propondrá volver a ver a algunos de los exconcursantes de ediciones pasadas sacando, una vez más, lo mejor de sí mismos para atraparnos ante la pantalla con sus imitaciones. Algunas serán prácticamente clavadas, otras nos sacarán más de una carcajada, pero seguro que harán de la noche una cita ineludible. De hecho, hay algún que otro reclamo novedoso en esta cita única, pues varios famosos debutarán en el plató del programa con nuevas actuaciones.

Aunque oficialmente se han revelado pocos detalles de esta cita, sí se rumorean algunos de los participantes, entre los que se encuentran los exconcursantes Ruth Lorenzo, Agoney, Eva Soriano, Nerea, Gemeliers y Jorge González. Sin embargo, la cita también permitiría el regreso de algunos de los visitantes de otras temporadas como es el caso de Ana Guerra, esta vez acompañada de Víctor Elías o Roi Méndez.

El reclamo de esta gala especial de Reyes es que tendrá un fin benéfico, en la línea habitual de las emisiones ordinarias de Tu cara me suena. El ganador de la noche destinará 3.000 euros a la ONG que elija. Este será el aperitivo de cara a la décima edición del programa, que ya calienta motores para arrancar en las próximas semanas en Antena 3.