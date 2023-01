A finales de 2021 supimos que Antena 3 nos regalaría el regreso de Atrapa un millón con nuevo presentador bajo el brazo. En un formato especial por el décimo aniversario de la llegada del exitoso concurso a nuestro país, aunque llega con algo de retraso a nuestras pantallas, Manel Fuentes se podría al frente de estas emisiones, grabadas en aquellos últimos meses de 2021, para deleitarnos una vez más con las decisiones contrarreloj y el riesgo de perderlo todo en las míticas trampillas del programa.

Los cuatro nuevos programas de Atrapa un millón están producidos por Atresmedia Televisión en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia). De nuevo, parejas de concursantes intentarán hacerse con el mayor bote posible superando una serie de preguntas apostando el famoso millón de euros, bien de golpe o bien dividido en montones. De hecho, las nuevas entregas mantienen la mecánica que hizo famoso al formato, Atrapa un millón vuelve a colocar ese millón de euros de dinero real en metálico sobre la mesa (40 fajos de 25.000 euros cada uno). El objetivo del juego es conservar el máximo de dinero posible hasta la última pregunta.

💥 4 programas especiales para atrapar el millón de euros.



💸 ¿Preparados para celebrar los 10 AÑAZOS de #AtrapaUnMillón?



Todos los detalles: https://t.co/pl7v38Lmpf pic.twitter.com/mHzJRGxt1X — Atrapa un Millón (@atrapamillon) December 13, 2022

Atrapa un millón: fecha de estreno de los especiales del concurso en Antena 3

Estrenado en Reino Unido a mediados de 2010, Atrapa un millón llegó a España a través de Antena 3 en 2011, donde vimos dos temporadas en prime time y cuatro como formato diario hasta 2014. A lo largo de sus tres años y medio de emisión, el programa presentado por Carlos Sobera repartió 5 millones de euros. Su mayor premio entregado fue de 300.000 euros y llegó a poner sobre la mesa hasta 2 millones de euros en alguno de sus especiales.

El programa fue recibido con un gran entusiasmo tanto por el público como por la crítica y en 2011 recibió el Premio Ondas y el TP de Oro, ambos en la categoría de ‘Mejor Programa de Entretenimiento'. Ahora, 9 años después de su final y 12 de su estreno en nuestro país, podremos ver unas grabaciones especiales del concurso en prime time. La buena noticia es que la fecha corresponde con el miércoles 11 de enero (22.45), terminando por fin con la espera.

🎂 ¡Este miércoles vuleve #AtrapaUnMillón para celebrar su décimo aniversario!



📺 Un especial de 4 programas presentado por @Fuentes_Manel.



⏰ A las 22:45 horas en @antena3com.https://t.co/KpOaj690f1 — Atrapa un Millón (@atrapamillon) January 9, 2023

En esta emisión de aniversario, como mandan las normas de Atrapa un millón, los concursantes tendrán que responder a ocho preguntas. Las cuatro primeras preguntas tienen cuatro opciones de respuesta, pero sólo una es la buena. En las siguientes tres preguntas tendrán tres opciones de respuesta. En la octava y última pregunta, los concursantes se lo juegan al ‘Todo o nada’: sólo habrá dos opciones, una verdadera y otra falsa.

A lo largo del juego, los concursantes pueden poner todo el dinero en una respuesta o repartirlo en varias, pero siempre deben dejar una respuesta sin dinero. Una vez terminado el tiempo, el dinero que no haya sido colocado en alguna de las trampillas se perderá. Los fajos que no caigan por la trampilla serán los que los concursantes se lleven a casa.