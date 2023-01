El Hormiguero continúa con ganas de divertirnos con sus habituales secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 30 de enero al 2 de febrero tendrá unas visitas muy variadas, empezando por un escritor reconvertido en empresario en una librería y el seleccionador nacional de fútbol, aunque también habrá cabida para dos de los estrenos más jugosos de series que se avecinan, tanto en Prime Video como en Netflix en los próximos días. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de esta semana:



LUNES: @maximohuerta

MARTES: Luis de la Fuente

MIÉRCOLES: @oscarjaenada y Jorge López

JUEVES: Georgina Amorós#TiniEH pic.twitter.com/exs91xH90p — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 26, 2023

El Hormiguero: invitados de la semana del 30 de enero al 2 de febrero

Lunes 30 de enero (21.45) : Máximo Huerta

La primera visita de la semana la protagoniza el escritor y periodista Máximo Huerta con el que charlaremos de "La Librería de Dª Leo", su nueva aventura empresarial que acaba de abrir en Buñol, Valencia. Con Huerta hablaremos sobre su nueva faceta como librero y sobre sus mejores vivencias. El autor disfruta del éxito editorial de su último libro, titulado Adiós, pequeño, que es un éxito de ventas y que ha alcanzado ya la quinta edición.



Martes 31 de enero (21.45) : Luis de la Fuente

El equipo del programa recibe por primera vez en plató al nuevo seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. El técnico riojano acaba de asumir el cargo dentro de la absoluta tras la salida de Luis Enrique. Con un brillante palmarés en su trayectoria, en el que destacan las Eurocopas Sub-19 de 2015 y Sub-21 de 2019, así como la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, De la Fuente se estrenará en marzo en el banquillo de la Roja en su primer partido oficial como seleccionador.

Miércoles 1 de febrero (21.45) : Jorge López y Óscar Jaenada

En el programa de hoy asistimos a la visita de los actores Jorge López y Óscar Jaenada para presentar la segunda temporada de Operación Marea Negra que se estrena en Prime Video el próximo 10 de febrero. López, conocido en nuestro país por su papel en la serie Élite, toma el testigo a Álex González como Nando, el protagonista de los nuevos capítulos que arrancan dos años después del final de la primera temporada.



Jueves 2 de febrero (21.45) : Georgina Amorós

Para cerrar la semana, conoceremos a la actriz española Georgina Amorós que nos presentará Todas las veces que nos enamoramos, la nueva ficción de Netflix que llega a la plataforma el próximo 14 de febrero. La serie cuenta la historia de Irene, una joven que se muda a Madrid para ser directora de cine. En su camino se cruza Julio, con quien tendrá una relación llena de idas y venidas.