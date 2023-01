El pasado año Amazon Prime Video apostó por una historia muy particular para ampliar su catálogo, un relato ficcionado sobre unos hechos reales de 2019 que se registraban en una serie. En ella conocimos la implicación de un boxeador gallego en una trama de narcotráfico. La particularidad era que la operación policial de detención de este hombre destapó el transporte de miles de kilos de cocaína en un sumergible que atravesaba el Atlántico en unas condiciones nefastas. Ese era el punto de partida de Operación Marea Negra, con Álex González como principal protagonista.

Un año más tarde, Amazon Prime Video ya avanza las primeras imágenes de la que será la segunda temporada de Operación Marea Negra. Filmada en Galicia y Portugal, la nueva entrega tiene lugar dos años después del final de la primera temporada en la ficción. Siguiendo a Nando en prisión como corazón de la historia, los nuevos episodios navegarán entre el crimen y la ley, la venganza familiar y la justicia. Nando evolucionará siguiendo un viaje lleno de traiciones y dobles juegos, caminando por el frágil equilibrio entre lo legal y lo ilegal: policías vs. narcotraficantes.

Operación Marea Negra: reparto y fecha de estreno de la temporada 2 en Amazon

Prime Video ha confirmado que estrenará en exclusiva la ambiciosa segunda temporada de Operación Marea Negra el 10 de febrero en España, Portugal y Brasil. Tras un periodo de exclusividad, los cinco episodios de 45 minutos de duración también podrán verse en TVG y otras televisiones autonómicas.

El reparto de la segunda temporada reúne unas cuantas incorporaciones, entre quienes destaca el mayor cambio de la serie, el del rostro de su protagonista. Nando en esta segunda tanda es interpretado por Jorge López (Élite), pero el joven no está solo en esta aventura. Óscar Jaenada (Hernán), Esther Acebo (La casa de papel), Soraia Chaves (Sequia), Patricia Vico (Hasta el cielo), Belén López (White Lines), Miguel de Lira (Vivir sin permiso) y Pêpê Rapazote (Narcos), forman parte de los fichajes.



Todos ellos se unen a Nerea Barros (La isla mínima), Leandro Firmino (Ciudad de Dios),Carles Francino (Las chicas del cable), Miquel Insua (La unidad), Xosé Barato (Alba), Luis Zahera (La última), Bruno Gagliasso (Marighella) y Manuel Manquiña (Antes de la quema), Juan Pablo Shuk (Narcos), Melania Cruz (Dhogs), Diego Anido (As Bestas), Daniel Ibañez (Las leyes de la frontera) y Milo Taboada (La isla de las mentiras), que ya formaban parte del reparto en la primera tanda.



Además, el pasado 13 de enero Prime Video estrenó en exclusiva Destino Operación Marea Negra, un capítulo extra a modo de making of donde los realizadores y protagonistas abren las puertas a la segunda temporada de Operación Marea Negra y narran cómo se han preparado para continuar la historia de Nando. Este episodio, como ya ocurrió con Operación Marea Negra: la travesía suicida explora la historia en profundidad. Sin embargo, en esta ocasión funciona como puente entre las dos temporadas y refleja el proceso de rodaje con entrevistas dinámicas, escenas de la grabación y momentos entre tomas que enseñan el viaje desde dentro.