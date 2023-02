El Hormiguero no para de garantizar el entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 13 al 16 de febrero nos invita a celebrar el Día de la Radio de la mejor manera posible, con un profesional del medio, pero también habrá tiempo para la música, con una artista que acaba de recibir su primera gran oportunidad en la industria gracias al Benidorm Fest y otro que celebra su carrera, más que consagrada, con unos directos muy especiales y que, además, ya prepara el lanzamiento de su nuevo disco. El punto de humor llegará de la mano de dos de los cómicos más populares del país, que se lanzan oficialmente a la animación profesional con una serie irreverente en HBO Max. Descubre a todos los invitados de El Hormiguero de esta semana:

El Hormiguero: invitados de la semana del 13 al 16 de febrero

Lunes 13 de febrero (21.45) : Carlos Alsina

Arrancamos la semana celebrando el Día Mundial de la Radio con uno de los maestros del medio, el periodista Carlos Alsina. Con el director y presentador del programa matinal "Más de uno" de Onda Cero recordaremos sus mejores vivencias en la radio a lo largo de su dilatada carrera profesional.



Martes 14 de febrero (21.45) : Blanca Paloma

Recibimos por primera vez a la recién elegida representante española al Festival de Eurovisión, Blanca Paloma. La artista ilicitana, que se impuso como ganadora en la final del Benidorm Fest 2023 hace unos días, llevará su canción "Eaea" al certamen europeo que se celebrará en Liverpool del 9 al 13 de mayo.



Miércoles 15 de febrero (21.45) : Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla

Noche de buen humor asegurado con la visita de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Nos presentarán Pobre Diablo, la primera serie de animación para adultos en España de HBO Max. La ficción consta de ocho episodios que se estrenan en la plataforma el viernes 17 de febrero.



Jueves 16 de febrero (21.45) : David Bisbal

Cerramos la semana con la música de David Bisbal. El cantante va a presentar en primicia de su nuevo sencillo, titulado "Ajedrez" que lanzará el viernes 17 de febrero y que será el primer adelanto de su próximo disco. El artista hablará además del directo que va a presentar a lo largo de varias fechas entre marzo y abril en el Teatro Albéniz de Madrid.