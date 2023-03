El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 13 al 16 de marzo trata una gran variedad de campos, pues comienza promocionando una comedia española que llega a las salas de cine, continúa con música internacional de ritmos pop y latinos en español y culmina con las flamantes finalistas de El desafío, que llega a su final el viernes 17 de marzo. Descubre a todas las invitadas de El Hormiguero de esta semana:



This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El Hormiguero: invitados de la semana del 13 al 16 de marzo

Lunes 13 de marzo (21.45) : Antonio Pagudo

El lunes visita el programa el actor Antonio Pagudo, quien nos hablará de su nueva película, titulada Bajo Terapia, que se estrena en cines el 17 de marzo. La cinta nos presenta a tres parejas que participan en una sesión terapéutica muy particular, en donde una psicóloga ausente les propone una sesión grupal donde tendrán que analizarse entre ellos.

Martes 14 de marzo (21.45) : Sebastián Yatra

El martes recibimos al cantante colombiano Sebastián Yatra para presentarnos su último single, titulado 'Una noche sin pensar'. Yatra nos adelantará además las fechas de sus próximos conciertos veraniegos en nuestro país. Por si fuera poco, dará alguna que otra pista de cómo fueron las grabaciones de La Voz Kids, que ya anuncia su estreno, muy pronto en Antena 3.



Miércoles 15 de marzo (21.45) : Emilia

El miércoles visita el plató por primera vez la cantante argentina Emilia, quien presentará su nuevo sencillo, titulado 'Tu recuerdo' y en el que colabora con los artistas puertorriqueños Wisin y Lyanno. Se trata de un tema de reguetón lento sobre el desamor.



Jueves 16 de marzo (21.45) : Rosa López, Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero, finalistas de El desafío

La incógnita se ha resuelto tras la segunda semifinal de El desafío. A Rosa López se le han unido Ana Guerra, Laura Escanes y Mariló Montero, formando la primera final femenina en la historia de El desafío. Las cuatro finalistas contarán sus impresiones antes de la gran final, que podremos ver en el prime time de Antena 3 al día siguiente, el viernes 17 de marzo.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.