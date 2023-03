Edurne desvela los 'piques' que tiene con su pareja, David De Gea. La cantante ha visitado 'El Hormiguero' para presentar 'Fresas y champán', su nueva canción que formará parte del nuevo disco que publicará este otoño y allí ha hablado de la familia que ha formado con el futbolista del Mánchester y la pequeña Yanay que cumplió dos años el pasado 4 de marzo. La madrileña le ha contado a Pablo Motos cómo es la vida entre Madrid y Mánchester donde vive el futbolista. "Para mí ya era un caos ser yo sola la que viajaba de Madrid a Mánchester porque no podía estar todo el día con las cosas para un lado y para otro. Entonces, ¿cuál fue la mejor opción? Tener cosas tanto en Madrid como en Mánchester, pero no cosas repetidas, y siempre pasaba que necesitaba lo que estaba en el otro sitio... Ahora con la niña es parecido, pero no le puedo dejar la ropa allí porque cuando volvemos ya no le vale, porque crece muy rápido" y ha hablado orgullosa de su pequeña. "Tiene una personalidad tremenda. Yo soy muy fan de mi hija, porque es pura energía, es un terremoto pero es un cielo porque es muy besucona y muy cariñosa, pero me parece increíble que con 2 años tiene una personalidad tan marcada. Ya me dice hasta la ropa que se quiere poner y lo que dice que no, no se lo pone de ninguna manera", desvela.

Carlos López Álvarez/ El Hormiguero

Edurne le ha confesado a Pablo Motos en 'El Hormiguero' su parte más desconocida y, además de hablar de su canal de Twitch, desveló que era una apasionada de los juegos de mesa y que incluso los lleva en el bolso o la maleta cuando viaja. "Soy muy jugona y muy competitiva", afirmó. El presentador quiso saber si jugaba con su chico David De Gea con quien asegura vivir un gran momento. "Juego con él, con mis padres, con mis amigos... Pero con David lo que nos pasa es que no somos la típica pareja de ayudarnos el uno al otro. Al contrario, si lo puedo machacar, lo machaco. Y él a mí, igual. Yo creo que ése es el verdadero amor", reconoció la artista aunque estos 'piques' no afecten a su relación. "Esto es como Las Vegas, lo que pasa en el juego se queda en el juego. Soy muy jugona y me pico mucho, pero si pierdo porque he tenido que perder, perfecto", aseguró.

El consejo de Edurne para Blanca Paloma en Eurovisión

Carlos López Álvarez/ El Hormiguero

Edurne, que representó a España en el festival de Eurovisión en el año 2015, le mandó un consejo a Blanca Paloma, la representante de este año. "Mi consejo es que haga lo que ella quiera hacer, que defienda la canción como lo hace y que se olvide del resto, que lo dé todo porque seguro que hace una actuación espectacular", dijo.