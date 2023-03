El Hormiguero continúa ofreciendo el mejor entretenimiento en el access prime time con sus múltiples secciones de experimentos científicos, magia y trucos caseros que, además, se complementan con las mejores entrevistas. La semana del 20 al 23 de marzo trata´r bastante campos, pero se va a centrar sobre todo en la música, con las visitas de Kiko Veneno y Alejandro Sanz. Pero uno de los platos fuertes será el miércoles 22 marzo, ya que visitará a Pablo Motos nada más y nada menos que Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo.

'El Hormiguero': invitados de la semana del 20 al 23 de marzo

Lunes 20 de marzo (21.45): Kiko Veneno

El lunes visita, por primera vez, el cantante Kiko Veneno, para presentar el documental “Un día Lobo López”, tras pasar por el Festival de Málaga. La película, que se estrena el próximo 24 de marzo en cines, narra el proceso de creación, en 1992, de su icónico disco “Échate un cantecito”, con éxitos como “Joselito”, “Echo de menos” o “En un Mercedes blanco”.

Martes 21 de marzo (21.45): José Mota y Pepe Viyuela

Juntos hablarán de “El Hotel de los líos” su nueva comedia tras “García y García”, que se estrena el 24 de marzo en cines. En esta ocasión, ambos actores interpretarán de nuevo a Javier García y Javier García a cargo de un hotel destartalado en el que se alojará una cuadrilla de niños científicos.

Miércoles 22 de marzo (21.45): Georgina Rodríguez

El miércoles será el turno, por primera vez, con una invitada que suscita interés allá por donde va: Georgina Rodríguez. La influencer, con 47 millones de seguidores en Instagram, presentará la segunda temporada de su reality Soy Georgina, que se estrena el 24 de marzo en Netflix. En esta temporada, podremos acompañar a Gio desde Jaca hasta los Grammys latinos.

Jueves 23 de marzo (21.45): Alejandro Sanz

La semana se cierra con el cantante Alejandro Sanz, que va a presentar su nuevo single “Correcaminos”. Esta primera colaboración con el cantante venezolano Danny Ocean está producida por Alizz y se lanzará el 24 de marzo.