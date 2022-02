Los enfados de Lorenzo Caprile, después de 5 temporadas de 'Maestros de la Costura', son ya el pan nuestro de cada día, pero aunque el modisto intenta tener paciencia, lo cierto es que es de mecha corta. MUY corta. Y por eso, ya en el primer programa de la última entrega del show, ha explotado contra los concursantes en varias ocasiones. La prueba, sin embargo, no era nada fácil: replicar vestidos de uno de los grandes maestros, Cristóbal Balenciaga, y entre los nervios, la inexperiencia de algunos, la falta de tiempo y tener a los jueces y un montón de cámaras tras la nuca viendo cada paso que daban ha resultado en lo inevitable: que los 'looks' han salido de aquella manera.



Lorenzo no tardaba en soltar sapos y culebras: "¡A VER! Teniendo un ejemplo auténtico de Balenciaga en dos colores, vosotros sabréis si podéis presentar la reproducción en el mismo color teniendo una tela bien elegida al tono del original… ¡Ahí lo dejo!", decía decepcionado con los resultados que estaba viendo por parte de los pupilos. María Escoté y Palomo Spain intentaban calmar a la fiera, pero de nada servía, e incluso ellos en algún momento también resoplaban y se quejaban. "No me quería enfadar en el primer programa, y ya me estoy poniendo de los nervios", gritaba Caprile, antes de añadir: "Estoy muy cansado".

Esa música de fondo es sinónimo de... bronca #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/OsLjs8Fmz3 — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 22, 2022

La presencia de Eduardo Navarrete, uno de los concursantes más contestatarios y rebeldes (a la par que simpático y con mucho humor) que ha pasado por el programa, no ayudaba demasiado, y algunos de los concursantes, ya rebelados contra el juez, hacían que éste tuviera que poner orden: "Me vais a permitir que seamos nosotros los que vayamos a valorar", cortaba de raíz el modisto. Si esto ya es en el primer programa... ¡cómo llegará a la final!

