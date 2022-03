Josué ha hecho historia, llevándose el bote más alto de Cuatro con un total de 693.000 euros acumulados.

El programa de Alta Tensión de este lunes comenzaba como un día más, pero algo muy especial estaba a punto de pasar. Josué llegaba al 'minuto diabólico', la décima desde que comenzase su aventura en este programa, donde jugaba por un bote de 693.000 euros.

El concursante ha llegado hasta el tercer panel, donde le han preguntado el nombre de siete boxeadores de leyenda, con 30 segundos. Josué comenzaba con cinco aciertos y el panel se iluminaba cuando solo le quedaban siete segundos para que se terminase su tiempo.

Josué acababa de hacer historia, llevándose el bote más alto de Cuatro con un total de 693.000 euros acumulados.

El concursante lo celebraba por todo lo alto, con un martillo gigante como si se tratase de Thor y abrazando a un emocionado Christian Gálvez. Al poco tiempo, Josué emocionaba a todos con su historia de superación.

La confesión de Josué

"Yo tengo síndrome de Asperger y con lo que he conseguido hoy quiero demostrar que las personas que tenemos dificultades psíquicas o mentales podemos aspirar a grandes cosas como estas. Podemos ser una persona como todas, conseguir lo que nos propongamos y lograr metas que personas que nos mal etiquetan no quieren que logremos", contaba Josué ante toda España.

"Mis creencias evangélicas también me han ayudado. Yo tenía claro que lo iba a contar si me llevaba el bote y ahora que la gente piense lo que quiera", añadía

El ganador del bote más alto en la historia de Cuatro quería compartir el premio con su madre, a la que llamaba desde el plató y emocionaba con su reacción al llevarse el dinero: "Llevo muchos años con él y me está emocionando que cuente que tiene Síndrome de Asperger. Dios ha hecho una obra maravillosa con él y le doy las gracias por habernos dado a un hijo tan maravilloso. Darle la enhorabuena y decirle que llevo dos días pensando que se iba a ganar esto", respondía Fuensanta muy emocionada.

Tras esto, el concursante ha asegurado que "participar en este programa ha sido una experiencia emocionante, eufórica y muy feliz" y, gracias al premio, tendrá "el futuro asegurado a medio plazo". "Probablemente me compre mi propia vivienda y cumpla mi sueño de ir a París junto a mis padres para ver los Juegos Olímpicos en 2024", ha confesado.

