Al fin. Después de un mes de rumores y confirmaciones por parte de amor, la pareja del momento, Christian Gálvez y Patricia Pardo, se han dejado ver por las calles de Madrid paseando su romance de la mano y con grandes miradas cómplices. Con una gran sonrisa que se dejaba ver sobre las mascarillas que portaban ambos, la pareja ha paseado compartiendo confidencias como cualquier pareja sencilla y casual que disfruta del fin de semana.

Se trata de unas fotografías más buscadas de la pareja que, después de haberse hecho mutuas declaraciones de amor, no se les había podido ver en un momento tan cotidiano como es dando un paseo cogidos de la mano. Y es que estas instantáneas llegan dos semanas después de las mutuas declaraciones de amor. Una escena de pareja que por fin se ha dejado ver y fotografiar sin ningún tipo de problema, en la línea con lo confesado por Gálvez recientemente: "He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen".

Gtres

Tanto el periodista como la presentadora gallega han lucido looks de lo más sencillo. Mientras que el periodista se dejaba ver con unos pantalones vaqueros, camiseta blanca y camisa azul, "uniforme" típico en sus apariciones en televisión, con una chaqueta de cuero; ella lucía unos pantalones negros con un jersey gris y rosa que podía verse por debajo de la gabardina beige.

Así la pareja se muestra tranquila ante las críticas por la supuesta falta de explicaciones que se ha dado tras la ruptura de Gálvez con Almudena Cid. Unas críticas que el periodista ha zanjado asegurando que no tiene porqué darlas ya que "nunca tengo nada que hacer, hago lo que quiero". Un rotundo mensaje que no habrá sentado bien en el círculo de la exgimnasta.

