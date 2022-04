Carmen Borrego seguirá muy de cerca esta edición de 'Supervivientes'. Dos de sus compañeros de 'Sálvame', Anabel Pantoja y Kiko Matamoros, saltarán desde el helicóptero dispuestos a darlo todo en el reality, pero según la colaboradora televisiva uno de ellos lo pasará peor que el otro. La hermana de Terelu Campos ha hecho esta confesión en el estreno de la obra de teatro 'El premio', protagonizada por María Barranco, Jorge Sanz y Ana Turpin, en Madrid. "Creo que Anabel nos va a sorprender, porque cuando ya has pasado un momento tan duro como lleva ella en los últimos meses, ese retiro le va a venir bien y le va a dar fuerza. Y Kiko creo que lo va a hacer muy bien, pero lo va a pasar mal. Lo siento", opina Carmen en el vídeo que puedes ver arriba.

La colaboradora televisiva, tiene claro el motivo: "Cuando estás en un momento de enamoramiento tan fuerte, separarte de tu pareja es muy duro. Son muchos días. Y creo que Marta también lo va a pasar mal". Pese a sus palabras, Carmen tiene claro que no va darle caña a Kiko, aunque está segura de que él sí se la daría a ella si fuera ella la que participase en el reality.

Haciendo referencia al nombre de la obra de teatro que iba a ver, 'El premio', le preguntamos a Carmen por "el premio de su vida". La hija de María Teresa Campos no dudo en responder: "Tengo muchos premios en mi vida. Tengo a mis hijos, que son mis premios, tengo a mi marido que es otro premio y una familia estupenda". En breve, toda la familia se irá de boda, pero no la de su sobrina Alejandra Rubio, sino la del hijo de Carmen Borrego. "Ya está todo preparadísimo. La otra boda, de momento no. Yo creo que Alejandra es muy joven para casarse. Hay mucha diferencia de edad entre los primos. Mi hijo va a cumplir casi 32 años. También es joven, pero no tanto", explicó la colaboradora televisiva, a la que no le importaría que su hijo la hiciera abuela, aunque ella ya 'ejerce' de ello. "Mi marido tiene 2 nietos maravillosos, ya ejerzo de abuela. La palabra 'abuelastra' no me gusta mucho. Si mi hijo me da un nieto o una nieta, me volveré loca", afirma.

Manda todo su apoyo a Ana Rosa Quintana

A su llegada al estreno, Carmen también habló de su madre, que ha recibido el premio Andalucía de Periodismo a la trayectoria profesional. "Está muy contenta por el premio que ha recibido en su tierra. Siempre te gusta que se acuerden de ti y afortunadamente está muy bien". Si la volveremos a ver en televisión, responde: "No depende de ella".

La familia Campos está muy pendiente de Ana Rosa Quintana, que en los próximos días pasará por quirófano para continuar con el tratamiento contra el cancer de mama que le diagnosticaron en octubre de 2021. "Espero que se pueda incorporar cuanto antes. Ya está en el final del tratamiento, le mando un beso y mucha suerte. Mi madre y Terelu tienen contacto con ella. Ana es una mujer fuerte y que se necesita en los medios".

