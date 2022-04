Marta López Álamo está demostrando ser la mejor defensora de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'. A pesar de que en un primer momento confesó estar muy nerviosa por comenzar esta nueva aventura en un plató de televisión, la 'influencer' no duda en sacar las uñas por su chico cada vez que lo considera necesario, dejando claro que no piensa dejar que nadie se meta con su pareja. La novia del colaborador ha confesado que le está viendo muy bien durante estos primeros días en la isla, y es que cree que está demostrando ser un buen compañero.

Uno de los temas por los que Ion Aramendi, que ha confesado estar muy emocionado en su debut como presentador de 'Supervivientes', ha querido preguntarle ha sido por las duras palabras que realizó Makoke sobre su pareja. La colaboradora dejó claro que le había dado "pena" ver cómo estaba su ex pareja durante la primera gala del concurso tras verle realizar la primera prueba. Marta López Álamo se ha mostrado reacia a responderle, aunque sí que ha querido dejar claro qué piensa ella.

"No voy a entrar, pero no creo que dé pena. De verdad, no voy a entrar en lo que diga nadie externo a mí o a Kiko. No voy comentar pero no tengo pena, no", ha dicho indicado de forma tajante dejando ver que no está para nada de acuerdo con las palabras de Makoke. Unas declaraciones con las que ha querido aprovechar para dejar claro que solo piensa hablar sobre su expareja y lo que pase en el concurso.

Mientras tanto, Kiko Matamoros no deja de acordarse de su chica en el concurso e intenta mandarle mensajes de cariño cada vez que puede. "Estoy echando mucho de menos a mi novia y si estoy deseando salir es por verle", ha desvelado aprovechando el momento de las nominaciones para dedicarle unas bonitas palabras.



