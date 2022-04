Kiko Matamoros es una de las estrellas de 'Supervivientes'. El colaborador de 'Sálvame' tenía muchas ganas de formar parte del reality, pero tenía claro que no quería tener a su lado a su exmujer, Makoke. Por eso, Kiko decidió vetar a Makoke en el programa. Algo que no sentó nada bien a la colaboradora de 'Viva la vida', pues tenía hasta los bikinis comprados. Ahora le toca ver al padre de su hija Anita triunfar en el reality y como colaboradora del programa de Emma García también dar su punto de visto sobre su concurso de su ex.

Makoke ha querido dar su opinión sobre Kiko Matamoros en 'Supervivientes'y lo ha hecho con algún que otro zasca: "Creo que le dio rabia no poder tirarse más arriba desde el helicóptero, él es muy orgulloso y sé que eso no le sentó bien". Y es que, la colaboradora de 'Viva la vida' desveló en el programa que su ex se ha tirado varias veces en paracaídas, que no teme a las alturas, es más le llaman mucho la atención.

Makoke ha reconocido que no vio la gala en soledad y que no perdió detalle de lo que ocurría con el padre de su hija Anita: "Sinceramente tengo que reconocer que me dio pena cuando le vi en la prueba, me dio cierta ternura verle cómo estaba".

Con estas palabras, Makoke se refería a las dificultades que Kiko tuvo en la prueba del barro frente a sus compañeros, una prueba en la que quedó patente que Kiko ya no es un jovencito: "Kiko antes, cuando estaba conmigo, hacía bici y boxeo, pero lleva años en los que solo hace pesas, ya no hace cardio y no tiene nada de fondo", señalaba Makoke.

Raque Bollo se sumaba a la opinión de su compañera y añadía que Kiko es un fumador empedernido: "Fuma mucho y eso le afecta, Kiko tiene un aspecto estupendo pero también tiene una edad y en este tipo de pruebas se nota".

