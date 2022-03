Anabel Pantoja no gana para disgustos. La colaboradora televisiva se apartaba de todo para cuidar a su padre, Bernardo Pantoja, que ha estado ingresado en un hospital de Sevilla. Días después de que recibiera el alta, Anabel retomaba sus colaboraciones televisivas pero ha vuelto a 'desaperecer' y sus seguidores se ha mostrado muy preocupados. La influencer tiene un motivo de peso para esta ausencia: está en Sevilla porque su madre, Merchi, tiene que pasar por quirófano.

"Me habéis preguntado que por qué estoy tan perdida, que dónde ando. Estoy en Sevilla. Tenía previsto viajar para trabajar en 'Sálvame'. Sabéis que estoy aquí por el tema de mi padre, pero me he tenido que ir a urgencias porque tengo una faringitis aguda, tengo unas placas increíbles, no puedo hablar y mal cuerpo. Me tengo que quedar aquí porque la Merchi se opera el jueves. Se me junta todo, como en un hospital. 'Hospital Central' sería mi vida ahora mismo", revelaba la sobrina de Isabel Pantoja en un Stories.

"Os mando un besito. Estoy bien dentro de la putada de lo que es la garganta. Y aquí en Sevilla disfrutando del buen tiempo", confesaba. Lo cierto es que, de momento, parece que es ella y nos su madre la que se está llevando todos los 'mimos'. "Estar mala también tiene su lado bueno que es este pedazo de puchero que me han hecho", ha contado en sus redes. La garganta es uno de los puntos débiles de Anabel, que poco antes de anunciar su ruptura con Omar Sánchez también tuvo que ir a urgencias por placas en la garganta.

Los padres de Anabel Pantoja se separaron cuando ella era muy pequeña y la influencer siempre ha estado muy unida a los dos, tanto que durante el ingreso de su padre, Merchi -como ella llama cariñosamente a su madre- ha sido su mayor apoyo. En ella fue también en la primera que se refugió tras su separación y en la que se refugió tras su dsitanciamiento con su primo Kiko Rivera.



