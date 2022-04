'Maestros de la costura’ y su quinta temporada en TVE

'Maestros de la costura' ha llegado a su final y Lluis Mengual no puede estar más emocionado por haberse convertido en el ganador del concurso. Ha sido una edición de lo más peculiar, ya que el casting no pudo hacerse con todo el tiempo suficiente, por lo que la solución más rápida fue mezclar participantes de otras ediciones y concursantes nuevos.

Borja y Lluís, que es su segunda vez, y Lili y Pablo, que participan por primera, han disfrutado y a la vez sufrido de una final muy reñida. La primera prueba ha consistido en reproducir y reinterpretar unos vestidos de Óscar de la Renta, uno de los diseñadores más importantes e influyentes del siglo XX. La prueba la ha superado con creces Borja, llevando a sus compañeros a la segunda prueba.

La segunda prueba, que se ha realizado en exteriores, en concreto en la finca Quinta de Jarama, ha consistido en replicar vestidos de novia de la mano de invitados muy especiales. Patricia Conde, Pilar Castro y Miki Nadal han ayudado a los participantes y la prueba no ha podido ser más maravillosa llevando a la final a Lluis por un impecable trabajo.

Por último, el duelo entre Borja y Lluis ha tratado de rendir homenaje al gran diseñador Giorgio Armani. El reto ha sido diseñar y confeccionar un vestido de gala con inspiración en el artista. Lluis ha sido el gran ganador llevándose consigo el maletín con 50.000 euros, el maniquí de oro y un curso en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid.

