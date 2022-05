Marta López Álamo ha sorprendido a todos faltando a su cita con el plató de 'Supervivientes'. Desde que comenzó el concurso ella ha estado acudiendo cada semana para defender a Kiko Matamoros. Sin embargo, en esta ocasión ha llamado la atención su ausencia, ¿qué le ha pasado? Jorge Javier ha querido responder a esta duda nada más comenzar el programa para explicar dónde se encontraba en esos momentos la modelo, y es que parece que su ausencia es por un buen motivo.

"Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros, no está en el plató. Está viajando en estos momentos a Honduras para reencontrarse con Kiko el domingo", ha anunciado el presentador causando un gran revuelto entre el público, y es que este es un reencuentro muy esperado. Además, para crear más expectación, el presentador ha desvelado que la joven "va con sorpresas", ¿a qué se estará refiriendo?

Gtres

De momento, habrá que esperar al domingo para descubrir cómo será ese reencuentro y cuáles serán esas sorpresas que ella le está llevando a 'Supervivientes'. Lo cierto es que lo que es seguro es que para el colaborador será un chute de energía, y es que desde que llegó a la isla ha tenido varios problemas de salud que le han impedido poder disfrutar de su concurso al máximo.

Desde que llegó a Honduras, Kiko Matamoros no ha dejado de mencionar a su chica desvelando lo enamorado que está de ella y lo importante que es en su vida. De hecho, la vez que hemos podido verle más emocionado ha sido cuando tuvo la oportunidad de poder escucharle durante unos instantes. Un momento que hizo que durante los siguientes días se le viese mucho más animado y recuperado. Ahora, este reencuentro supondrá otro nuevo chute de energía que seguro que le dan muchas más fuerzas para continuar en este reality extremo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io