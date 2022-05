La imagen de la Ucrania en guerra volcada con el Festival de Eurovisión

Ucrania está sumida en una guerra desde hace más de 70 días tras la inesperada invasión de Rusia de su territorio. La resistencia del pueblo ucranio ha encontrado en su representación en Eurovisión un himno que ha calado no solo en los ucranianos sino en todos los europeos. Después de haber superado las semifinales, el grupo se erige como el favorito en las apuestas. Sin embargo, en medio de esta guerra no es nada fácil seguir trabajando o continuar con la vida del día a día, lo cual conoce muy bien la cadena Suspilne Eurovisión, que a pesar de todo ha visto la necesidad que su pueblo tiene de poder ver el gran apoyo que están recibiendo por parte de toda Europa en el festival.

Así, la cadena ha organizado una cobertura total de este festival, incluido un equipo enviado a Turín para la ocasión y un comentarista en directo de todos los detalles que retransmite desde la propia capital de Ucrania, ¿cómo? Pues improvisando un set de comentaristas en uno de los sitios desde el que su presentador, Timur Miroshnychenko, conocido en el país, nunca se esperó tener que retransmitir: un búnker antiaéreo.

Suspilne.Eurovisión

"Nuestro comentarista Timur Miroshnychenko trabaja desde un refugio antiaéreo", explicaba la cadena a través de su cuenta de Instagram mostrando la otra cara de la televisión en el país. Miroshnychenko es un gran conocido el país, lo que ha hecho que participe en algunas acciones con los voluntarios de los puestos fronterizos, la última de ellas apenas unos días antes del inicio de las celebraciones de Festival: "¡Fue un improvisado operativo loco de todos los lados, que resultó en una fantástica explosión de energía y optimismo en todos los participantes en el proceso!", escribía.

“Eurovisión es más para mí que trabajo. Es una parte de mí, mi vida” aseguraba meses antes, y es que lleva más de una década dedicada al Festival. Ha presentado la selección de Euro Junior y el Festival Eurovisión 2017 que se celebró en Kiev tras la victoria de Jamala con el tema 1944. Además, ha sido maestro de ceremonias en Vidbir 2022, certamen en el que se elige al candidato del país. Ahora, las circunstancias no le han parado y continuará celebrando su país a pesar de todo, algo que los propios presentadores del Festival de Eurovisión le han agradecido: "Gracias por la ilusión, los sueños y la esperanza que estás retransmitiendo", aseguraba Laura Pausini, "os deseamos muchísima fuerza".

