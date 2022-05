Que todos esperamos que Chanel nos corone como ganadores de 'Eurovisión 2022' es un hecho. Sería la tercera vez que conseguimos el ansiado galardón, aunque la última ocasión en la que ocurrió fue en 1969, y la victoria fue compartida con otros tres países. Sï es cierto que, desde entonces, hemos tenido algunas actuaciones buenas y otras actuaciones penosas, pero casi se nos ha olvidado lo que es sentir ganar el festival después de más de 50 años sin llevarnos el título y, esta vez, la joven hispanocubana ha devuelto la ilusión a toda España. Eso lo decimos nosotros, pero ¿qué dicen las apuestas y las redes sociales? Te contamos todo sobre la vida de Chanel.

Las apuestas de Ladbrokes sitúan a nuestra Chanel Terrero en un nada despreciable 'top 5' con un 4% de posibilidades de ganar. Puede parecer muy poco, pero ese 4% la coloca en el quinto puesto, por detrás de -en este orden- Ucrania (en parte por la indignación europea que ha supuesto la invasión del país por parte de Vladimir Putin), Italia, Suecia y Reino Unido.

Sin embargo, todo puede darse la vuelta en el festival, porque las semifinales y los ensayos pueden gustar mucho, pero todos los países se la juegan a una sola carta en la gran final, en la que todo puede salir perfecto o haber algún problema que condene la actuación a puestos menos agradecidos. Por eso, sin duda, uno de los mejores termómetros para saber qué se opina del festival son las redes sociales como Twitter, donde Chanel, ahí sí, es la gran favorita para hacerse con el micrófono de cristal. ¿Conseguirá dar la gloria a España que hace mucho que merece con su 'SloMo'? Hay que recordar que en 2021 también se situaba al grupo Måneskin con su 'Zitti e buoni' en ese quinto puesto... y ya sabemos cómo acabó esa historia. ¡Mucha suerte, Chanel!

