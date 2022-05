Marta Peñate está segurísima de su relación con Tony Spina, y eso nadie se lo va a quitar. Ni siquiera el hambre. Los concursantes de 'Supervivientes' llevan ya un mes en la isla y están empezando a coger con fuerza los planes que tienen nada más salir de Honduras. Mientras que Anabel Pantoja está hundida por lo descabalada que está su vida, Marta tiene muy claro sus objetivos cuando termine el concurso: celebrar su boda con Tony Spina y tener hijos.

"Es la primera vez que me han pedido matrimonio y la primera vez que hubiera aceptado, porque con mi ex no me hubiera casado en la vida. No tuve ni la ilusión de ser madre", confesaba a Ana Luque y Desy durante un baño en la playa. "Con Tony a los nueve meses de estar con él se me despertó el instinto maternal", aseguraba teniendo muy claro cómo quiere que sea su futuro bebé, el cual tiene ganas de que llegue pronto.

"Mi hijo va a ser malo. Me encanta", decía entre carcajadas, "quiero que salga malo, que me haga correr detrás de él por la calle, que me llamen de la guardería diciendo que la está liando". Unas características que ni a Desy ni a Ana le parecían descabelladas: "Me lo puedo imaginar", decía la actriz relajada en el agua.

Aunque apenas llevan un año juntos, Marta tiene muy claros sus planes de vida y se lo dejó claro a Alejandro Nieto quien, después de su crisis, le preguntó si no era muy precipitado casarse ya. "No. Tú muchas veces te preguntas, ¿cuánto tiempo necesitas para tú querer a alguien?", explicaba. "Tiene un montón de adjetivos que a mi me gustan de una persona y no necesito 20 años de mi vida para querer estar contigo y casarme contigo". Unas palabras que son todo una declaración de amor para su pareja que veía desde el plató con una sonrisa a su chica. Es que incluso, poniéndose en lo peor, Marta sigue apostando por Tony: "No pienso en separarme, pero si me separo, saber que mis hijos van a estar bien, que les van a inculcar unos valores parecidos a los míos, que van a tener un padre que les va a querer y les va a cuidar".

Al escuchar todo esto en un vídeo durante las nominaciones, Marta se deshizo en lágrimas ante la dulce mirada de Tony desde el plató. "Te amo amor", decía la concursante ante lo que un destello de celos se le iluminaba: "¿Te imaginas que esté con otra y yo aquí llorando y todo? ¿Lo están vigilando?", decía medio en broma medio en serio, lo que despertaba las risas del plató y del propio Tony. Una frase que rápidamente olvidó después de un comentario de Jorge Javier para quitar hierro al asunto, y es que la joven está tan ansiosa de tener sus planes de boda que no quiere que nada lo estropee.

