Rubén Sánchez se convertía hace unos días en el segundo expulsado de 'Supervivientes'. A pesar de haber vivido algunos enfrentamientos con sus compañeros, el culturista ha confesado sentirse muy feliz y satisfecho de su paso por Honduras, y es que para él era un sueño que ha podido ver cumplido, aunque no todo el tiempo que le hubiese gustado. Ahora, tras protagonizar un romántico reencuentro con Enrique del Pozo, el ex superviviente ha reaparecido en 'Conexión Honduras' para explicar cómo está siendo su regreso.

"Estoy feliz, contento, agradecido y muy enamorado", ha indicado dejando ver lo feliz que está tras haber podido reencontrarse con su pareja. Rubén Sánchez ha confesado que, aunque es verdad que la primera semana de parásito le costó mucho adaptarse e incluso recibió un 'tirón de orejas' de Jorge Javier, luego consiguió hacerse con una nueva rutina que le sirvió para reflexionar sobre su vida y tomar una importante decisión que afecta directamente a su relación con Enrique del Pozo.

Telecinco

El ex concursante ha reconocido que este tiempo le ha servido para mucho. "La primera semana como parásito fue dura pero la segunda semana fue de reflexión y asentamiento. Allí aprendes hacia dónde quieres caminar, lo que no quieres tener, lo que quieres mucho y, sobre todo, lo que amas", ha indicado.

Tanto es así, que a partir de ahora ha tomado la decisión de centrarse más en su pareja que en el culturismo. "Me he dedicado 24 horas al culturismo, le he dado mucho al deporte y el deporte a mí, pero ahora yo voy a cuidar lo que más quiero", ha reconocido. Un momento que ha aprovechado para agradecer a su pareja cómo le ha estado defendiendo en plató. "Estoy orgulloso de él, resulta que es un hombre que me lo demostró en el año de convivencia. Esa persona me quiere y ha defendido lo indefendible en este plató y eso es el perfume que me llevó, el amor de Enrique del Pozo".

Telecinco

Por tanto, parece que aunque ha tenido que ver finalizado su sueño antes de lo previsto, parece que para Rubén Sánchez este tiempo en la isla le ha ayudado mucho y es que ha reconocido que incluso ha llegado a "encontrar a Dios". Además, ha reconocido que durante todo el tiempo que estuvo solo como parásito se sintió muy acompañado por Lola, la madre de Enrique del Pozo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io