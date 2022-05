Marta Peñate y Alejandro Nieto han mantenido una tensa pelea en 'Supervivientes'. La relación de los dos concursantes ha estado protagonizada por numerosas idas y venidas desde el comienzo del reality, y es que parece que ambos no llegan a entenderse. Ahora, después de que la novia de Tony Spina protagonizase una discusión con Tania Medina tras desvelar información de ella de fuera, la canaria le ha echado en cara a su compañero su actitud.

La superviviente ha confesado que está muy decepcionada con Alejandro Nieto por haberle nominado con el argumento de que la considera "la más fuerte". Marta Peñate ha explicado que no le gusta que gente que tiene una "estrategia" se acerque a ella, y es que le cuesta diferenciar quién le habla por interés y quién porque de verdad quiere. "Habiendo un premio en juego me cuesta mucho confiar", ha indicado.

Tras esto, ambos han estallado en una tensa discusión donde se han echado muchas cosas en cara. "¡Eres un simio!", ha estallado la canaria indicándole que siente que necesita "reeducarse". Unas duras declaraciones donde ha desvelado que Alejandro Nieto le ha contado muchas intimidades sobre su novia. "Así te llevas los cuernos que te llevas. Ojalá mi novio no me hable así de mí por ahí", ha explotado dejando claro que le parece que tienen una relación "muy tóxica".

Una tensa discusión de la que ambos han terminado arrepintiéndose por todo lo que se habían dicho. "Eres un simio noble, ojalá estuviese un mes contigo para reeducarte", le ha reconocido Marta entre lágrimas reconociendo que no le gusta ponerse de esa forma con él. Por su parte, Alejandro le ha confesado que, aunque le parece una buena persona y muy graciosa, cree que debe de cambiar su actitud cuando se enfada. "Cuando se te va la pinza eres muy cruel y dices las cosas como más duelen", le ha indicado.

El padre de Tania, defraudado con Alejandro

Tras ver esta discusión y descubrir que Alejandro Nieto ha estado hablando sobre sus intimidades con Tania Medina, el padre de la concursante no ha dudado en develar qué piensa de su yerno. El padre de la superviviente ha admitido que considera que hay en ciertos aspectos en los que debería cambiar. "Cuando mi hija escuche lo que ha estado diciendo de ella puede que peligre su relación", ha indicado.

Además, ha reconocido que, aunque está muy agradecido y emocionado por cómo ha estado tratando a su hija en 'Supervivientes', también considera que hay en ciertos aspectos en los que se ha equivocado. "Es la pareja de mi hija y a veces me da vergüenza ajena", ha reconocido.

Sin duda, una dura crítica que ha provocado que la madre de Alejandro termine rompiéndose en plató, y es que ha confesado que le duele ver cómo su hijo es tan cuestionado. "No sé si lo ha dicho y si ha sido así no debería haberlo hecho. Se quieren mucho y me da pena", ha confesado.

Por su parte, el padre de Tania ha querido aclarar que a pesar de su crítica hacia él le parece una buena persona. "Yo le quiero un montón pero le falta ahorrarse esos comentarios. Me duele porque le quiero, sino le diría a mi hija que le dejase", ha confesado dejando claro que "no le puede permitir" que diga intimidades de su hija. "Marta tiene razón, no le quiere bien", ha zanjado.

