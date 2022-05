Luciano no ha podido evitar emocionarse al saber que podrá viajar a Honduras para reencontrarse con Desi. La concursante no ha dejado de hablar de él desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes', y es que parece que está muy unida a su marido. Ahora, tendrá la oportunidad de verle después de que el programa haya decidido que él sea el elegido para dar una sorpresa a los concursantes. Sin duda, un momento que promete ser de lo más emocionante.

El marido de la superviviente ha confesado que no sabe cómo reaccionará ella al verle, y es que es "muy imrevisible". Sin duda, lo que está claro es que le hará mucha ilusión volver a ver a su chico. Un momento que promete ser tan emotivo como el reencuentro que protagonizaron Marta López Álamo y Kiko Matamoros.

De esta forma, Carlos Sobera ha confirmado que el domingo podremos ver a Luciano en 'Conexión Honduras'. Sin embargo, ha querido advertirle que cuando llegue ese momento puede que su chica no se encuentre ya con el resto de sus compañeros. Lo cierto es que Desi es una de las nominadas de esta semana, por lo que cabe la posibilidad que sea expulsada. De todos modos, ha querido tranquilizarle asegurando que, en caso de que eso ocurriera, le daría tiempo a estar con ella un tiempo en el palafito.

Una gran noticia que se produce justo cuando ella ha reconocido que, ahora que está lejos de Nacho Palau, se acuerda más de su marido. Tanto es así que incluso le ha dedicado un romántico mensaje en la arena en el que ha escrito: 'Luxy TQ' mientras pedía que fuese allí a por ella. Lo que la superviviente no se espera es que realmente tendrá la oportunidad de verle y de estar junto a él unos minutos.

