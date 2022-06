Anabel Pantoja y Kiko Matamoros han protagonizado un tenso enfrentamiento en 'Supervivientes'. Todo ha surgido después de ver cómo la prima de Kiko Rivera se derrumbaba con Ana Luque al descubrir que Yulen Pereira estaba comenzando a dudar de que ella tuviese sentimientos reales hacia él. Tras aclarar lo sucedido en la palapa, Jorge Javier ha decidido hacer un inciso para preguntarle al colaborador qué pensaba él de todo lo que estaba sucediendo entre Anabel Pantoja y el esgrimista.

"Esto va a durar lo que dure el concurso", ha sentenciado el padre de Diego Matamoros asegurando que él no cree en absoluto que la relación que están creando en Honduras vaya a continuar fuera. Un pensamiento que tiene al dudar de los sentimientos de Yulen por Anabel Pantoja, algo que ha reconocido que ya le ha dicho a ella. "Yo ya le avisé de lo que pensaba de él porque me parece que era lo justo", ha indicado.

Telecinco

Kiko Matamoros ha reconocido que no se cree en absoluto al esgrimista, y es que no ve en él sentimientos por la colaboradora. "No he visto menos pasión en mi vida. "Después de tantas semanas separados, que no puedes evitar acercarte a tu pareja....", ha explicado asegurando que no entiende cómo tras la reunificación ellos dos no estuvieron en todo momento juntos aprovechando el tiempo perdido.

Sin duda, unas palabras muy duras de las que Anabel Pantoja ha intentado defenderse. "Prefiero a un Yulen en mi vida que vaya todo poco a poco. No eres tú quien porque has tenido más novias y mujeres que en toda tu vida", le ha reprochado. Sin embargo, finalmente no ha podido evitar la presión y ha terminado alejándose de todos llorando, provocando que Jorge Javier tuviese que pedirle que regresase para contar qué le estaba sucediendo. "Me he venido abajo porque quiero que se juzgue mi paso por aquí a parte de mi amistad especial con Yulen. Estoy cansada de que siempre me estén juzgando", ha confesado.

Telecinco

Por su parte, su compañero le ha insistido en que no estaba intentando decir esas cosas para atacarle. "Estáis creando una carpeta y es normal que el resto opinemos. Que un chaval como él, joven, con 27 años, que lleva 7 años sin relación de pareja...de repente se vea aquí con ella y no haga nada...", ha insistido. Un argumento que ha provocado que Yulen Pereira también decida intervenir para aclarar cuáles son sus sentimientos por Anabel.

"No somos pareja, quieres ir siempre por delante. Las cosas importantes yo las tengo claras con Anabel, me gusta hacer las cosas paso a paso, con buena letra. Estoy cómodo y muy contento, lo que diga Kiko me da igual. Las cosas van a salir bien tanto aquí como fuera", ha asegurado mostrando lo convencido que está de que fuera él y la colaboradora seguirán manteniendo el contacto. Un argumento con el que ha coincidido la sobrina de Isabel Pantoja, que ha confesado que piensa dejarse llevar. "No voy a forzar nada. Si él es más soso voy a respetarlo, creo que como les prohiben comer cocos tiene que hablar de otra cosa", ha zanjado llamando tanto a él como a Nacho Palau "viejas del visillo".

